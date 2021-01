Chi è Alice Campello? Conosciamo meglio la moglie di Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata, una storia d’amore sbocciata a Torino ai tempi della prima permanenza (2014-2016) del centravanti spagnolo alla Juventus, che quest’anno è tornato a vestire i panni della squadra bianconera e a vivere nella città dove ha incontrato e si è innamorato della bellissima Alice.

La signora Morata, di cui in questi giorni si parla tanto, perché voci di corridoio la danno come prossima a calcare il palco dell’Ariston, ovvero quello del Festival di Sanremo, ma andiamo con ordine e prima, conosciamola meglio.

Alice Campello, chi è?

Alice Campello nasce a Mestre, il 5 marzo del 1995. Suo padre è Andrea Campello, proprietario della Campello Motors, una importante concessionaria Fiat. Ma Alice non ha seguito le orme paterne e dopo aver studiato alla IULM di Milano, si dedica alla sua passione più grande, la moda.

In breve tempo diventa una Fashion Influencer di successo con oltre due milioni di followers ed oggi dopo aver fatto da testimonial per noti brand, è un’imprenditrice del mondo della moda con una sua linea di abbigliamento.

Alice e Alvaro

Alvaro, nel 2016, durante uno show di magia a Madrid, dove il calciatore è tornato dopo la fine del prestito biennale con la Juventus, sale sul palco e chiede in pubblico ad Alice di sposarlo. La risposta, tra gli applausi del pubblico in sala, non può che essere affermativa.

Dopo lo splendido matrimonio celebrato a Venezia, il loro amore ha dato alla luce i gemelli Leonardo e Alessandro. Pochi mesi fa è invece nato il terzogenito, Edoardo.

Alice al Festival di Sanremo?

In questi giorni il nome di Alice circola insistentemente, in quanto dovrebbe (usiamo il condizionale) essere una delle donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo.

La Campello, in tal caso, prenderebbe idealmente il posto di Georgina Rodriguez, la signora Ronaldo, che lo scorso anno si fece ammirare sul palco del Teatro Ariston per la sua bravura nel ballare il tango e per il simpatico siparietto con Amadeus dei gagliardetti. Amadeus, ricordiamo, noto tifoso interista.

Sarebbe, un vero e proprio passaggio di consegne con Miss Cr7, oggi che Alvaro, fa coppia con Cristiano nell’attacco juventino.