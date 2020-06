Chi è Alice Mentana? Conosciamo meglio la figlia di Enrico Mentana Enrico Mentana è un noto conduttore televisivo, noto per essere il direttore di La 7; vediamo chi è sua figlia, Alice Mentana, la sua carriera e la vita privata

Enrico Mentana è uno dei volti della televisione italiana più conosciuti ed apprezzati: direttori di La 7, ha alle spalle anni di carriera nel settore, che lo hanno portato alla fama. Come spesso cade, l’attenzione scende anche sulla famiglia. Ecco allora chi è sua figlia, Alice Mentana, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Alice Mentana: età, carriera e vita privata

Alice Mentana è la figlia non solo del noto conduttore Enrico Mentana, ma anche di Letizia Lorenzini Delmilani, che è stata con il conduttore per un periodo di tempo. La ragazza è nata il 4 novembre del 1992 ed ha, attualmente, 27 anni. Non si tratta dell’unica figlia del conduttore, ma ce ne sono altri e tre: Stefano, Giulio e Vittoria. La famiglia Mentana pare, per come è stato dichiarato, essere molto unita.

Alice Mentana ha studiato e si è diplomata presso il Liceo Ginnasio Ennio Quirino Visconti nella bella Roma. Dopo il diploma, la ragazza ha continuato il percorso scolastico presso l’Università Europea di Roma (UER), per poi prendere la laura in Economia e Gestione Aziendale. Alla fine ha deciso anche di mettere una ciliegina sulla torta, conseguendo anche un master, questa volta presso l’Università Bocconi di Milano, in Marketing Management.

La ragazza, proprio grazie ai suoi studi, parla correttamente diverse lingue: inglese, francese, spagnolo ed anche portoghese. Con un curriculum di studio davvero bello forbito, la ragazza ha iniziato a lavorare presso FermantleMedia Italia, una delle maggiori aziende nel campo della distribuzione di programmi di intrattenimento e di serie televisive di carattere nazionale. Insomma, un bel curriculum corposo quello di Alice Mentana.

La ragazza possiede un profilo Instagram, ma è abbastanza spoglio: vediamo solamente due foto. Una cosa è certa: da queste e dal suo profilo Facebook si capisce benissimo che ama viaggiare, ma anche la fotografia. Insomma, una ragazza versatile, libera e solare la seconda figlia di Enrico Mentana.