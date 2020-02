Chi è Alketa Vejsiu, soprannominata “la Antonella Clerici albanese” conduttrice di Sanremo 2020 Alketa Vejsiu, soprannominata "la Antonella Clerici albanese", ha incantato tutti al Festival di Sanremo 2020; ecco chi è la bella conduttrice

Nella terza serata del Festival di Sanremo abbiamo potuto ammirare Alketa Vejsiu, la conduttrice albanese invitata da Amadeus a presentare i cantanti in gara affianco a lui. La bellissima conduttrice è stata soprannominata “la Antonella Clerici albanese” e ha incantato la platea con la sua spontaneità e freschezza. Scopriamo, dunque, chi è Alketa Vejsiu.

La 70essima edizione del Festival di Sanremo è partita accompagnata da varie polemiche. Una in particolare ha infiammato l’opinione pubblica: Amadeus e gli organizzatori del Festival di Sanremo 2020 sono stati accusati di essere maschilisti. Ma, dalla prima serata, il Festival di Sanremo 2020 è stato incentrato principalmente sulle donne, sul rispetto delle diversità e sull’integrazione.

Nella terza serata, infatti, le co-conduttrici di Amadeus erano prevalentemente straniere. Tra queste si è distinta, senz’ombra di dubbio, Alketa Vejsiu, presentatrice e produttrice albanese, definita dal direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 come “la Antonella Clerici della tv albanese”.

Alketa Vejsiu, infatti, e uno dei volti più noti della tv albanese e ha presentato numerosi programmi di successo. Alla conferenza stampa per la terza serata del 6 febbraio, Alketa Vejsiu si era detta orgogliosa di rappresentare il suo paese, l’Albania, sul palco dell’Ariston. Ecco cosa aveva detto:

“I cuori degli albanesi stasera sono con voi, anche quelli che sono qui in Italia. Per me e per noi albanesi, Sanremo è qualcosa che ci ha fatto crescere televisivamente parlando. Per me, è un punto di arrivo, un premio per la mia carriera, un sogno per il quale ho lavorato da bambina. Ho fatto una lunga scalinata in Albania. E, mancando Fiorello stasera, mi propongo di coprire il suo ruolo. Accorciamo un po’ i tempi. Essere nel cast delle donne che conducono quest’anno per me è un privilegio. Lo dico a te che mi puoi comprendere. Così umili e professionali come te, Amadeus, ce ne sono pochi. Grazie”.

Torniamo indietro e ripercorriamo la carriera professionale della bella presentatrice albanese. Alketa Vejsiu è nata a Tirana il 19 gennaio 1984. È una figlia d’arte ed è entrata nel mondo della radio a soli 8 anni sull’emittente Top Albania Radio.

9 anni più tardi, a 17 anni, le viene affidata la conduzione di 12 Dreams of a Summer Night, un noto programma della tv albanese. Da lì, Alketa Vejsiu non si è più fermata: ha condotto le edizioni albanesi di programmi come Chi ha incastrato Peter Pan, X Factor, Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show e ha avuto come ospiti volti noti della tv italiana come Paola Perego e Lorella Cuccarini.

Ma c’è di più: Tale e Quale Show ha talento anche per il canto (ha condotto il Festivali i Këngës, manifestazione canora equivalente al nostro Festival di Sanremo 2020) e per il mondo della moda (ha creato la rivista “Class” e ha aperto un atelier di abiti da sposa). Il suo fiuto da imprenditrice l’ha portata ad aprire una catena di centri estetici e uno studio fotografico.

Molto attiva anche sui social, Alketa Vejsiu è seguita da 800mila follower sul suo profilo Instagram.

La bellissima conduttrice albanese ha un figlio ed è sposata da diversi anni.

Che dire! Alketa Vejsiu è davvero una donna bellissima, poliedrica e piena di talenti.