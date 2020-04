Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci Sapete chi è il marito di Milly Carlucci? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'amata conduttrice Tv italiana

Milly Carlucci è una conduttrice molto amata dai telespettatori italiani. Nel corso della sua carriera ha condotto tantissimi programmi televisivi. Milly, da diversi anni, è al timone del celebre talent show ‘Ballando con le Stelle’, trasmissione che ogni anno viene seguita da milioni di telespettatori.

Ma quanto ne sappiamo della vita privata della Carlucci? Sapete chi è il marito della conduttrice Rai? Scopriamolo insieme.

Milly Carlucci: età, carriera professionale e vita privata

Milly Carlucci è nata il 1° ottobre del 1954 a Sulmona, comune in provincia dell’Aquila (Abruzzo). Milly ha vissuto la sua infazia a Udine, poi da ragazza si è trasferita a Roma. Nel 1972 ha trionfato nel concorso di bellezza Miss Teenager. Ha debuttato in televisione nel 1976 come ‘inviata’ del programma L’atra Domenica. Nel 1978 ha preso in mano le redini del programma Giochi senza frontiere.

La professionalità e la serietà di Milly Carlucci non passano inosservate e negli anni a seguire conduce numerose trasmissioni televisive: Telemattina (1979-1980), Stasera Musica (1980), DiscoStadio (1980), Anteprima di Crazy Bus, Incontri (1981) ecc. Milly Carlucci , ancora oggi, continua ad essere una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana.

Di recente Milly Carlucci ha condotto Ballando con Te, Prima della Scala, Notti sul Ghiaccio e tanti altri programmi. Da tantissimi anni Milly Carlucci è al timone di Ballando con le Stelle. Dal 2020 è diventata inoltre conduttrice del nuovo talent show Il Cantante Mascherato. La conduttrice Milly Carlucci dal 1985 è sposata con Angelo Donati.

altre curiosità su Milly Calucci

Altezza 1,74

età attuale 65 anni

segno zodiacale Bilancia

Chi è angelo Donati, il marito della conduttrice Milly Carlucci

Angelo Donati è nato a Roma il 20 marzo (segno Pesci) del 1948. Si è laureto nel 1973 ed è un noto ingegnere. Angelo Donati è il marito dell’amatissima conduttrice televisiva Milly Carlucci. I due si sono sposati nel 1985, dalla loro relazione sono nati due meravigliosi figli: Angelica e Patrick. Angelo e Milly vanno molto d’accordo e sono una coppia molto felice.