Chi è Anna Ghinazzi? Conosciamo meglio la moglie di Pupo Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è sposato con Anna Ghinazzi, sua moglie: ecco chi è la donna ed anche la sua vita privata

Essere la moglie di un pezzo grosso della musica italiana come Pupo sicuramente riesce ad attirare molti riflettori. Lo sa molto bene Anna Ghinazzi, la quale ha sposato Enzo Ghinazzi, per il pubblico Pupo. Ecco chi è la donna, la sua carriera ed anche la sua vita privata, anche se abbastanza nota.

Chi è Anna Ghinazzi: biografia e vita privata

Anna Ghinazzi è la mogli di Enzo Ghinazzi, conosciuto dal grande e piccolo pubblico come Pupo. La donna non è molto avvezza nello stare sotto i riflettori. Infatti, le informazioni che si hanno sulla sua persona sono davvero pochissime. L’unica data certa che si sa sulla vita della donna è che nel 1975 ha sposato un Enzo Ghinazzi allora 20enne, anche lei molto giovane.

Ora, tutti insieme vivono a Ponticino, in provincia d’Arezzo, la loro città di origine. Anna Ghinazzi e Pupo hanno due figlie, Ilaria e Clara Ghinazzi. Ma i figli che si trovano all’interno di questa famiglia, più allargata di quanto si possa pensare, non finiscono affatto qui. Infatti, Pupo ha un’altra figlia, nata da una relazione extraconiugale, di nome Valentina Ghinazzi.

Si è parlato moltissimo di Anna Ghinazzi, in particolare in relazione al fatto che dal 1989 il marito, Pupo, ha una relazione con un’altra donna, il tutto alla luce del sole. Quest’ultimo, inoltre, con moltissima sincerità, ha da sempre dichiarato che le ama tutte e due in egual modo e che, di fatto, non riesce a fare a meno di nessuna delle due donne.

La donna in questione si chiama Patricia Abati e lei, insieme ai due coniugi, hanno una bellissima relazione poliamorosa, condivisa da tutti e tre, anche se di fatto non condividono lo stesso letto. Di fatto, in tutti questi anni, i pettegolezzi e le chiacchiere su questa situazione sono stati tantissimi, ma Anna Ghinazzi pare prendere parte a questa cosa, che ormai va avanti da moltissimo tempo.

Inoltre, Anna Ghinazzi è oltretutto nonna, dato che sua figlia Ilaria Ghinazzi le ha dato la gioia di avere dei nipotini. Inoltre, si sa che è agli antipodi del marito per quanto riguarda i social: non ne ha nemmeno uno.