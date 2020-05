Chi è Anna Lou Castoldi? Conosciamo meglio la figlia di Morgan e Asia Argento Avere Morgan e Asia Argento come genitori deve essere una bella sfida: ecco chi è Anna Lou Castoldi, la figlia della coppia, ed anche qualcosa sulla sua vita

Avere Morgan e Asia Argento come genitori non deve essere una situazione molto semplice da gestire: i riflettori e la fama sono sempre puntati addosso al nucleo famigliare. Ecco allora chi è Anna Lou Castoldi, la figlia della coppia, la sua età ed anche qualcosa sulla sua vita.

Chi è Anna Lou Castoldi: età e biografia della ragazza

Anna Lou Castoldi non ha solo un genitore famoso, ma ne ha ben due. È, infatti, la figlia di Asia Argento e Morgan, entrambi molto noti. Ancor più nota se si pensa che ha anche un nonno molto, molto famoso: Dario Argento, padre di sua madre. La ragazza, come si può dedurre, da sempre si trova sotto i riflettori, nonostante la tenera età.

Anna Lou Castoldi, infatti, è nata il 20 giugno del 2001 ed ha, attualmente, 18 anni. La ragazza è venuta al mondo poco prima che la relazione tra i suoi due genitori finisse, arrivando ad una rottura definitiva. Vedendo le sue foto recenti, sembra proprio che la ragazza abbia ereditato da ambo i genitori l’aria anarchica ed anticonvenzionale che li caratterizza: capelli neri, pelle molto chiara e sguardo decisamente intrigante. Insomma, la degna erede di suo padre e sua madre, nonché di suo nonno.

Dai genitori ha ripreso anche la passione sfegatata per la musica. Ama suonare e scrivere ed è, tra le altre cose, anche una grandissima appassionata di viaggi. Affianco a queste passioni, vediamo anche quella per la boxe, nella quale si prodiga, riuscendo ad acquistare anche notevole successo. Molto presente e predominante nella vita della ragazza è un’altra grande passione: quella per la recitazione.

Da brava nipote di suo nonno, Anna Lou Castoldi ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della recitazione da molto piccola. Infatti, la vediamo come attrice protagonista in Incompresa, all’età di soli 12 anni. Il film in questiono è stato diretto dalla sua stessa madre e, per di più, è anche approdato al Festival di Cannes. Secondo alcune foto postate su Instagram, la ragazza sembrerebbe avere una relazione con un cantante nascente: Radical, pseudonimo di Daniel Wandja.

La ragazza ha ben 3 fratelli. Da parte della madre c’è Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione con Nicola Civetta. Il padre, invece, ha altre e due figlie: Lara Castoldi, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, e l’ultima, nata di recente, è Maria Eco Castoldi, avuta con la sua attuale compagna Alessandra Cataldo. Il rapporto tra la ragazza e la madre è molto forte e sono molto legate tra di loro. Con il padre, invece, la relazione non è stata sempre molto idilliaca.