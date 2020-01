Chi è Anna May Wong, l’attrice celebrata dal Google Doodle di oggi Scoprite insieme a noi chi è Anna May Wong, l'attrice celebrata dal Google Doodle di oggi, mercoledì 22 gennaio

Anna May Wong è l’attrice celebrata dal Google Doodle di oggi, mercoledì 22 gennaio. È stata la prima attrice americana di origine cinese a sfondare nel cinema di Hollywood. Che ne dite di scoprire la sua incredibile storia e i film che l’hanno resa protagonista dell’industria cinematografica?

Google dedica il Doodle di oggi ad Anna May Wong, la prima attrice di origine cinese ma con nazionalità americana a essere ricordata come star di Hollywood. E lo fa attraverso una serie di illustrazioni che ricordano la sua storia e la sua carriera, in occasione dell’uscita del primo film interpretato come protagonista, The Toll of the Sea (Fiori di Loto).

Biografia di Anna May Wong

Anna May Wong, all’anagrafe Wong Liu Tsong, è nata nel 1905 nella Chinatown di Los Angeles. I genitori avevano origini cinesi. Fin da bambina ha lavorato in film molto popolari, come Il ladro di Bagdad del 1924. Per lei a inizio carriera solo ruoli secondari con stipendi decisamente inferiori. Negli anni Trenta viaggia in Europa e comincia a essere conosciuta per il suo stile aggraziato e anticonformista al tempo stesso.

Tornata in patria, nel 1932 è accanto a Marlene Dietrich in Shanghai Express. Ma le grandi case di produzione continuano a negarle ruoli da protagonista. Va in Cina per studiare cultura cinese, ma anche qui non si sente al suo posto, perché considerata troppo americana. Durante la seconda guerra mondiale sosterrà la Cina contro il Giappone e dopo la guerra tornerà a recitare anche in televisione.

Il primo ruolo da protagonista è nel 1951 nella serie The Gallery of Madame Liu-Tsong.

Anna May Wong è morta nel 1961 a causa di un infarto. È da sempre considerata una delle attrici più eleganti del grande schermo, per il suo stile, il suo fascino, la sua bellezza.