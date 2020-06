Chi è AnneKee Molenaar? Conosciamo meglio la fidanzata di De Ligt De Ligt è un calciatore di origine tedesca, molto noto in Italia per essere parte del team della Juventus: ecco chi è la fidanzata, AnneKee Molenaar, ed altre notizie

De Ligt è un calciatore di origine tedesca, noto in Italia per la sua partecipazione al team torinese della Juventus. Il ragazzo ha una fama che lo precede, ma, come spesso accade, la sua si riflette anche su chi gli sta accanto. È il caso della sua fidanzata, AnneKee Molenaar: ecco chi è la ragazza. cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è AnneKee Molenaar: età, carriera e vita privata

AnneKee Molenaar è nota al grande e piccolo pubblico proprio per essere la fidanzata del calciatore della Juventus De Ligt, all’anagrafe Matthijs De Ligt, e figlia di Kaje Molenaar, calciatore olandese, ex stella dell’Ajax. La ragazza è nata il 14 settembre del 1999 ad Amsterdam ed ha 20 anni. Nonostante la tenera età, la ragazza ha una bella carriera già che avviata, la quale potrebbe fare invidia a quella del suo amatissimo fidanzato.

Bella, bionda e in forma, AnneKee Molenaar ha una bellissima e soddisfacente carriera da modella. Il suo fisico e la sua sensualità l’hanno portata a diventare il volto di moltissimi marchi importanti. La ragazza lavora per l’agenzia di moda di Wilma Wakker, ma anche con Mega Model Agency, Dominique Models e Priscillas Models. La sua carriera la sta portando a girare per tutto il mondo per indossare abiti di moltissimi stilisti.

Per deformazione familiare, la ragazza ha un rapporto molto complicato con il calcio. Essendo cresciuta negli stadi, grazie sopratutto alla prima carriera del padre, che si è poi trasformato in un avvocato, ha sviluppato una sorta di repulsione nei confronti di questo sport, arrivando a dire che non lo sopporta. Insomma, paradossale se si pensa che, nel 2019, ha trovato l’amore proprio all’interno della schiera dei calciatori di punta di questi anni.

Infatti, proprio l’anno scorso, precisamente il 29 di maggio, la ragazza si è ufficialmente fidanzata con il bel calciatore tedesco. Sul suo profilo Instagram da ben quasi 420 mila followers, in continua crescita, la ragazza condivide squarci di vita quotidiana con il suo bel fidanzato e con i loro due cani, amatissimi da entrambi. I due, attualmente, vivono insieme nella nostra bellissima Torino.