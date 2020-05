Chi è Ariadna Gutierrez? Conosciamo meglio l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi Ariadna Gutierrez fa parte della lunga lista di ex fidanzate di Gianluca Vacchi: ecco chi è, la sua carriera ed anche qualcosa sulla sua vita privata

Chi è Ariadna Gutierrez: età, carriera e vita privata

Ariadna Gutierrez è una delle più famose ex fidanzate di Gianluca Vacchi, imprenditore italiano molto noto. La ragazza ha una bella carriera da modella avviata, nonostante la giovanissima età. La ragazza, infatti, è nata il 25 dicembre del 1993 ed ha solo 26 anni. Come suggerisce il nome, è di origini colombiane, precisamente è nata a Sincelejo, in Colombia.

La ragazza è nota per aver vinto moltissimi concorsi di bellezza e, nel 2014, anche il titolo di Miss Colombia. In particolare, però, è nota per anche il titolo di Miss Universo, che però è durato solo pochi secondi. Infatti, in quell’occasione, nel 2015, la modella è stata premiata per sbaglio. Lì per lì ha anche e giustamente versato qualche lacrima, ma poi è riuscita a vedere l’evento con molta ironia: il tutto, infatti, le ha garantito parecchia notorietà. Ciò però non toglie il fatto che sia una bellissima ragazza, molto giovane e talentuosa.

La ragazza ha studiato in una scuola tedesca per poi iniziare, fin da giovanissima, la carriera da modella. Si sa, inoltre, che la bella ragazza è stata al centro di parecchie polemiche a causa, strano a dirlo, del suo peso. Secondo molti haters, la ragazza sarebbe stata in sovrappeso e avrebbe dovuto fare qualcosa per migliorare il suo aspetto fisico. Invece di abbattersi davanti a queste affermazioni, la ragazza ha risposto con molta schiettezza: “Sono perfetta. E rendo molto bene davanti alle telecamere”.

La ragazza, affianco alla carriera da modella, ha avviato anche quella da attrice. Infatti, si è guadagnata una parte in XxX: Il Ritorno di Xander Cage, affianco ad attori come Vin Diesel, Nina Dobrev e Ruby Rose.

La sua storia con Gianluca Vacchi è iniziata nel 2017, dopo la fine di quella con Giorgia Gabriele, che è durata ben 3 anni. Per un periodo erano stati beccati tra baci passionali e foto su Instagram, ma poi la cosa andò a scemare. Al momento non è noto se abbia o meno un’altra relazione in corso.