Chi è Asia Nuccetelli? Conosciamo meglio la figlia di Antonella Mosetti Antonella Mosetti è una showgirl italiana molto conosciuta, ma anche sua figlia, Asia Mosetti, non è da meno: ecco chi è la ragazza ed altre notizie su di lei

Antonella Mosetti è una showgirl molto conosciuta in Italia, anche per la sua partecipazione al film Women Don’t Want To. Altrettanto conosciuti, però, sono i membri della sua famiglia. In particolar modo sua figlia, Asia Nuccetelli: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Asia Nuccetelli: età, carriera e vita privata

Asia Nuccetelli è la figlia di una showgirl italiana molto conosciuta, Antonella Mosetti, e di Alessandro Nuccetelli, l’ex marito della donna e personal trainer. Si tratta dell’unica figlia della showgirl, nata il 10 settembre del 1996 a Roma ed ha attualmente 23 anni. Della sua vita si sanno parecchie informazioni, visto e considerato che, insieme alla madre, la ragazza è sempre stata sotto i riflettori.

Si sa che fino ai 10 anni, Asia Nuccetelli ha sofferto di crisi epilettiche abbastanza gravi, che le facevano perdere la coscienza, ma è riuscita a superare il problema grazie ad una terapia farmacologica. L’infanzia della ragazza, già partendo da questo presupposto, non è stata proprio rosa e fiori nemmeno a livello scolastico. Infatti, la giovane ha sofferto di atti di bullismo da bambina a scuola.

Dietro il consenso dei genitori, la ragazza, per sentirsi più a suo agio con il proprio corpo, ha deciso di rifarsi il naso e le labbra, ma questo l’ha portata ad essere vittima anche di cyberbullismo. Della sua personalità, inoltre, sappiamo anche che è molto appassionata di tatuaggi e, proprio per questo, ne ha moltissimi sparsi per tutto il corpo. La sua passione più grande, però, è l’equitazione. Da piccola la ragazza sognava di fare la stilista, ma l’abbiamo particolarmente vista all’interno del panorama televisivo italiano. Nel 2016, infatti, insieme alla madre ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, sappiamo che è stata fidanzata con Federico Valducci ed anche con il rapper Wayne Santana. Nel 2017 si era fidanzata con Gianfranco Battistini e nel 2018 era arrivata anche una proposta di matrimonio che sarebbe dovuta andare a termine nel 2019, ma ad una passo dalle nozze i due si sono lasciati. Nel 2020 si è fidanzata con Luigi Del Prete, studente Luiss, amante dell’equitazione, proprio come lei, nonché uno degli atleti più acclamati dell’Università privata.