Chi è Brando De Sica? Conosciamo meglio il figlio di Christian De Sica Portare il cognome De Sica non deve essere molto semplice; lo sa bene Brando De Sica, il figlio del celebre attore Christian De Sica: ecco chi è e cosa fa nella vita

Christian De Sica non ha certamente bisogno di presentazioni: si tratta di uno degli attori più famosi e conosciuti all’interno del panorama nazionale. Con molta probabilità, è proprio questo quello che ha reso famoso anche suo figlio, Brando De Sica: ecco chi è il ragazzo e che cosa fa nella vita.

Chi è Brando De Sica: età, carriera e vita privata

Brando De Sica è figlio di Christian De Sica e di Silvia Verdone, ma questo non è tutto. La famiglia del ragazzo, conta anche altri nomi molto importanti: il nonno paterno è proprio Vittorio De Sica, grande attore i pilastro della cinematografia italiana, e, affianco a lui, vediamo anche Mario Verdone, uno dei più grandi critici cinematografi italiani. Ecco, aggiungiamo alla lista anche gli zii: Carlo Verdone, attore, Luca Verdone, regista, e Manuel De Sica, compositore di grande successo.

Insomma, lo possiamo definire un figlio d’arte per eccellenza. Il ragazzo è nato il 10 marzo del 1983 a Roma ed ha, attualmente, 37 anni. Guardando il suo albero genealogico, non si può che dare per scontata la sua carriera. Partendo dal presupposto che ha passato un’intera infanzia sui set cinematografici e sotto i riflettori, era quasi certo quello che avrebbe fatto nella vita, ma è il modo che ha lasciato stupiti.

Il ragazzo ha studiato per diventare attore, ma lo ha fatto molto lontano: in America. Lui e la sua splendida testa sulle spalle, hanno deciso di formarsi oltreoceano, all’età di 20 anni. Ha preso un aereo ed è volato in California, patria del cinema statunitense, dove si è laureato in Arte e Cinema, presso l’University of Southern California. Il primo film del ragazzo è stato Anni 90- Parte II, dove, affianco al ragazzo, vediamo anche il padre Christian De Sica, insieme al suo partner in crime di sempre: Massimo Boldi.

Nonostante la sua vita sia stata completamente passata sotto i riflettori, il ragazzo è sempre riuscito a mantenere una certa privacy. Infatti, la sua vita privata è quasi un mistero, se si cercano eventi precedenti al 2017. Infatti, proprio in quell’anno, per la prima volta, il ragazzo è stato visto in compagnia di una donna: Francesca. In realtà il mistero continua, poiché dopo quella apparizione, della coppia non si è saputo di fatto più nulla e tutt’ora non si sa se stiano ancora insieme.