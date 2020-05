Chi è Carlo di Francesco? Conosciamo meglio il fidanzato di Fiorella Mannoia Carlo Di Francesco è il fidanzato di Fiorella Mannoia, famosa cantante italiana, conosciuta in tutto il Paese: ecco allora lui chi è e cosa fa nella vita

Fiorella Mannoia è una famosissima cantante, amata da milioni di persone, anche per altre sue attività non concernenti la musica. Ecco allora perché si parlerà di chi è Carlo Di Francesco, il suo fidanzato, di cosa fa nella vita l’uomo ed anche di quale informazione sulla sua sfera privata.

Chi è Carlo Di Francesco: età, carriera e vita privata

Carlo Di Francesco è il fidanzato di Fiorella Mannoia, ma non solo questo. Nasce il 7 ottobre del 1980 ad Avezzano, un piccolo centro cittadino in provincia di L’Aquila, in Abruzzo, ed ha quasi 40 anni. Ha un fratello gemello di nome Matteo Di Francesco. L’uomo è noto non solo per essere il fidanzato della nota cantante, ma anche e sopratutto per la sua carriera televisiva.

Carlo Di Francesco, infatti, ha preso parte, in veste di professore di canto, ad alcune edizioni di Amici di Maria De Filippi. La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre, il quale è un appassionato, possessore di una grande collezione di vinili di diversi generi musicali. Inizia a coltivare questa passione a 13 anni, quando impara a suonare prima la chitarra e poi le percussioni.

A 18 anni, con la musica nel cuore, si è trasferito per più di un anno a Cuba, dove ha studiato all’Istituto Superior de Arte le percussioni afro- cubane. Dal 2010 la sua professione principale è quella di produttore musicale, oltre che professore di Amici, ma in passato è stato parte del corpo musicale di autori come Alex Britti, Ornella Vanoni ed Edoardo Bennato. Insieme a suo fratello hanno formato il gruppo bata-rumba, che faceva musica tradizionale cubana.

Nel 2017, la cantante Fiorella Mannoia, 26 anni più grande di lui, ha ufficializzato la loro relazione, nata già 10 anni prima: “Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda”. Il loro sodalizio è anche professionale, considerando che è lui il produttore della cantante. Nonostante stiano insieme da una vita, i due non sembrano avere alcuna intenzione di sposarsi.