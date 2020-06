Chi è Charlotte Caniggia? Conosciamo meglio la figlia di Claudio Caniggia Charlotte Caniggia è la figlia del famoso ed apprezzato calciatore italiano Claudio Caniggia: vediamo chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Claudio Caniggia è una leggenda del calcio italiano: calciatore apprezzatissimo ed amatissimo da grandi e piccini, indimenticabile nel suo ruolo all’interno dello sport italiano. Come è inevitabile, tutto ricade anche sulla sua famiglia. Ecco allora perché ci si chiede chi è Charlotte Caniggia, la figlia dell’ex calciatore, cosa fa nelle vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Charlotte Caniggia: età, carriera e vita privata

Charlotte Caniggia è la figlia del famoso calciatore Claudio Caniggia e di Marianna Nannis, moglie del calciatore dal 1998. La ragazza è anta a Buenos Aires il 15 febbraio del 1993 ed ha 27 anni. Non è figlia unica, ma ha altri e due fratelli: Kevin Axel Caniggia, più grande, e il suo gemello Alexander Caniggia. La ragazza, un po’ anche come il padre, ha deciso di intraprendere una carriera sotto i riflettori, ma lei ha optato per quelli del mondo dello spettacolo.

Nel 2010 inizia la sua carriera nel mondo della televisione: ha preso parte a Mujeres Ricas e, due hanno dopo, ha preso parte al reality show Bailando por un Sueno. Nel 2015 ha fatto le valigie ed è sbarcata in Italia. Il suo debutto nella televisione nostrana nasce con L’Isola dei Famosi, ma la sua esperienza all’interno del programma ha avuto vita breve: è stata eliminata la seconda settimana. In Argentina ha avuto decisamente più successo: ha dato origine al programma Caniggia Libre, sulla sua vita, per MTV.

Per seguire il papà calciatore, la ragazza è stata costretta a trasferirsi diverse volte in diverse parti del mondo: Portogallo, Argentina, Inghilterra e Italia stessa. Alla fine, la ragazza si è stabilizzata in Spagna, dove abita fin dal 2000, in una lussuosa villa a Marbella. Nella sua vita, la ragazza ha subito ben 12 interventi di chirurgia estetica. Inoltre, si sa anche che la ragazza ha un proprio marchio di Champagne chiamato CCC – Charlotte Chantal Caniggia.

Essendo molto attiva sui social, si sanno anche diverse informazioni sulla sua vita privata. In passato è stata legata al un giovane russo di nome Bali, successivamente al centrocampista argentino Juan Manuel Iturbe fino al 2015. Nel 2019, in estate, la ragazza ha presentato il suo nuovo fidanzato: l’imprenditore di origine italiana Roberto.