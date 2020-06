View this post on Instagram

Oggi è una giornata molto speciale, è il compleanno di mio marito. Mio marito. Fa ancora un po’ strano dirlo. Cinque anni fa oggi, Sandro inaugurava casa sua, con i suoi amici e l'amore non era assolutamente nei suoi programmi. Poi l’indomani del suo compleanno, vede una mia foto qui su instagram e gli viene in mente di scrivermi. Da quel giorno in cui ci siamo visti, non ci siamo più lasciati. Gli sono piombata nella vita a gamba tesa (poverino 😅) e dopo 3 mesi vivevamo assieme in quella stessa casa che era nata come uno spazio solo suo. Ad ogni modo gli ho lasciato 1/5 di casa per mettere le sue cose, sono stata buona 😛. Sandro è la persona migliore che io conosca, non a caso me lo sono sposato. È sensibile, amorevole, attento, curiosissimo, simpatico, ottimo ballerino (😝) e tanto altro. Non passa giorno che io non rida fino alle lacrime assieme a lui, almeno 2-3 volte a settimana ci troviamo a fare un balletto in cucina e, mettiamo il caso che io sia nervosa, mi ritrovo inevitabilmente a sorridere. Magari un giorno vi farò vedere la nostra coreografia, o forse no. Sandro è riservato e questo genere di post un po’ gli piacciono e un po’ lo imbarazzano ma sotto sotto gli piacciono più di quanto non lo imbarazzino e quindi eccomi qua Sandro mio, marito amore mio. Tanti auguri di buon compleanno, grazie per questi 5 anni insieme (te lo dico in anticipo di un giorno). Sono stati 5 anni stupendi, pieni di gioia, di cambiamenti, di crescita, di traguardi raggiunti che sembravano insuperabili e invece siamo qua assieme, pronti a camminare fianco a fianco. Buon compleanno anima speciale, che i tuoi occhi possano brillare sempre con quel riflesso di bambino gioioso che mantieni costantemente vivo in te! Ti amo ❤ (Scorrete la gallery per vedere come siamo in verità). @sandrocisolla