Chi è Chiara Giordano? Conosciamo meglio l’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano è stata colei che per prima è riuscita a rubare il cuore di Raoul Bova, per poi diventare l'ex moglie: ecco chi è e cosa fa nella vita

Raoul Bova non ha certamente bisogno di presentazioni: attore di fama nazionale, sex symbol e personaggio affermatissimo. Probabilmente, però, non tutti sanno chi è la donna che per prima è riuscita a rubargli il cuore: la sua ex moglie Chiara Giordano. Ecco chi è la donna, cosa fa nella vita ed anche qualche informazione sulla sua sfera privata.

Chi è Chiara Giordano: età, carriera e vita privata

Chiara Giordano è conosciuta nel mondo dello spettacolo come l’ex moglie di Raoul Bova, ma è anche la figlia dei due avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. La donna è nata nell’agosto del 1973 ed ha, attualmente, quasi 47 anni. Chiara Giordano è madre dei primi tre figli dell’attore: Alessandro Leon Bova, Sophia Bova e Francesco Bova.

Da sempre ha avuto una grande passione per gli animali, della quale ha fatto un vero e proprio mestiere. La donna, infatti, è veterinaria ed ha, alle spalle, un bellissimo percorso universitario che l’ha portata a diventare una professionista esperta. Un’altra sua grande passione, però, è il ballo. Quest’ultima è stata messa da parte per dedicarsi alla famiglia e ai figli, che ha sempre messo al centro di tutto.

Questo, però, è cambiato dopo l’addio all’attore: infatti, ha ripreso immediatamente le scarpette e si è ributtata in pista, recuperando il tempo perso. Inoltre, ha deciso di condividere le sue esibizioni su Instagram, con i suoi followers. La coppia formata dalla veterinaria e dall’attore si era formata nel 1997, quando lei era ancora una studentessa universitaria. Lui era appena uscito dalla storia d’amore con Romina Mondello, ma ha subito capito che dovevano stare insieme.

I due sono convolati a nozze nel 2000 e hanno vissuto insieme ben 13 anni di matrimonio, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto. Infatti, dopo un periodo di crisi, il bell’attore ha perso la testa per Rocìo Muñoz Morales. Questo ha portato la coppia alla separazione e adesso Chiara Giordano abita con i suoi figli a Roma. Tra i più colpiti da questo evento c’è sicuramente l’ex suocera dell’attore, la quale, dopo la separazione, ha scritto una lettera al genero, intitolata “Caro genero degenerato”, nella quale scriveva di tutti gli scoop del momento sulla sua relazione con la sua attuale compagna. Il tutto si è concluso con una causa legale tra i due, dato che la missiva è stata poi resa pubblica.