Chi è Chiara Sturdà? Conosciamo meglio la fidanzata di Ermal Meta

Ermal Meta è tornato a sorridere dopo la fine della lunga storia con Silvia Notargiacomo grazie alla bellissima nuova fidanzata Chiara Sturdà. Che Ermal viva un periodo magico in amore lo si vede anche dalle sue convincenti prove sul palco dell’Ariston dove il cantautore sta letteralmente dominando il Festival di Sanremo.

Primo nella classifica generale con Un milione di cose da dirti, brano presumibilmente dedicato a Chiara e primo ieri sera nella serata delle cover con un’intensa interpretazione di Caruso di Lucio Dalla. Se dell’artista di origini albanese, già vincitore del Festival della canzone italiana in coppia con Fabrizio Moro nel 2018 si sa tutto o quasi, proviamo a conoscere meglio Chiara.

Chiara Sturdà

Sulla vita privata di Chiara vige riservatezza come è naturale che sia visto che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo ma fa l’agente sportiva e lavora come marketing manager per Top Player Company.

Inoltre la Sturdà è una grande appassionata di pallavolo. La relazione con Meta è venuta fuori durante il lookdown dello scorso anno, quando il cantante ha pubblicato una foto con la ragazza, aggiungendo come didascalia: “La mia quarantena”.

Un milione di cose da dirti

Un milione di cose da dirti è lo splendido brano che Ermal ha portato in gara quest’anno al Festival di Sanremo. Ci sono tante frasi dolcissime e poetiche nel testo presumibilmente dedicate a Chiara. Ve ne segnaliamo alcune.



“Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno”.

O ancora: “Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino”.

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente”.



Ermal su Silvia

Sulla fine della sua storia con Silvia Notargiacomo, Ermal aveva dichiarato in un’intervista qualche tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin, trattenendo a stento le lacrime: -“Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due”.

Sembrano passati anni luce, da quella profonda tristezza, oggi Ermal è più innamorato e felice che mai ed è di fatto il candidato numero uno alla vittoria sanremese.