Chi è Christian Schiozzi? Conosciamo tutto sull’ex marito di Jane Alexander Quando ci sono di mezzo i mariti già è interessante, ma con gli ex mariti ancora di più: ecco chi è Christian Schiozzi, l'ex marito di Jane Alexander

Essere il marito di una star famosa attira molta attenzione, ma essere l’ex marito attira moltissima curiosità, ancor di più di quando si era semplicemente sposati. Questo perché si vuole sapere la causa del passaggio da marito ad ex. Ecco allora perché ci si chiede chi è Christian Schiozzi, l’ex marito di Jane Alexander, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Christian Schiozzi: carriera e vita privata

Christian Schiozzi è stato per un periodo sposato con Jane Alexander, attrice di origine britannica, ma famosa anche e soprattutto in Italia. Christian Schiozzi è stato suo marito molti anni fa e, recentemente, nel 2018, l’attrice si è pubblicamente sfogata sulla situazione difficile che ha vissuto con l’uomo, ai tempi del divorzio.

Con l’attrice anglosassone, Christian Schiozzi ha avuto anche un figlio. Si tratta di Damiano Schiozzi, che ormai ha 16 anni. L’uomo è un segretario di produzione e, tra i due, all’inizio della relazione, c’era tanto amore. Il tutto, però, sembra andato a sfumare, nonostante la nascita di loro figlio.

Le dichiarazioni, negli anni, non sono state molte, ma l’attrice, nel 2018, si è confidata con i suoi colleghi e compagni di avventura al Grande Fratello Vip 3, parlando del suo divorzio e del suo ex marito per la prima volta dopo tanto tempo. Così, in quella sede, l’attrice afferma: “Mi svegliavo con il cuscino bagnato di lacrime e mi addormentavo con il cuscino bagnato di lacrime. Non parlavo, piangevo e basta. Non uscivo dalla stanza, non mangiavo, non facevo niente. Mai più nella vita voglio stare così”.

Il dolore che provava non era causato da un motivo specifico che causava problemi di coppia, ma principalmente per il fatto che la sua famiglia non funzionasse come lei desiderava. Infatti, dice di aver sempre desiderato di dare a suo figlio una famiglia bella e serena, ma questo non era possibile con Christian Schiozzi.

Come l’attrice stessa ha affermato, il segretario di produzione è un ottimo padre, ma non riuscivano, insieme, ad essere dei buoni genitori. Inoltre, sempre in quella sede, l’attrice, ad anni dal divorzio, ha affermato che ora hanno messo in piedi una bellissima famiglia allargata. Infatti, Christian Schiozzi si è risposato con la sua attuale moglie, la quale, a detta di Jane Alexander, sarebbe stata anche molto brava a sistemare i rapporti con Damiano Schiozzi. Pare, infatti, che tutti insieme passino i Natali e le feste, ma con serenità.