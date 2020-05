Chi è Claudia Tortora? Conosciamo meglio la moglie di Giulio Golia Scopriamo alcuni dettagli sulla vita privata e sulla carriera professionale di Claudia Tortora, moglie di Giulio Golia

Claudia Tortora è una costumista del settore televisivo. Nel corso della sua carriera professionale ha collaborato con i programmi Amici di Maria De Filippi e X Factor curando i costumi dei protagonisti. Claudia nel 2013 si è sposata con il famoso conduttore televisivo Giulio Golia.

Le loro nozze sono avvenute sull’isola di Procida. I due sposi sono arrivati alla cerimonia nunziale a bordo di una bellissima barca. Giulio e Claudia si amano e vanno molto d’accordo.

Giulio Golia: biografia e carriera professionale del conduttore televisivo

Giulio Golia è un noto conduttore televisivo italiano. Da moltissimi anni lavora per il programma telelvisivo di Italia 1 Le Iene. La carriera televisiva di Giulio Golia è iniziata con il programma La Sai L’Ultima? (1994). Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita privata e sulla carriera professionale del conduttore Mediaset.

Giulio Golia: biografia, carriera professionale e moglie

Giulio Golia è nato il 7 giugno del 1970 a Napoli. Ha trascorso la sua infanzia a Torre del Greco. Da ragazzo ha lavorato come cabarettista in diversi villaggi turistici. Ha fatto in suo esordio in Tv partecipando come concorrente a La Sai L’Ultima? nel 1994. Dal 1996 al 1998 ha collaborato con il programma Tira e Molla, allora condotto da Paolo Bonolis. Nel 1998, Giulio Golia, ha iniziato a lavorare per Le Iene.

Golia ha lavorato anche per i seguenti programmi televisivi: Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin, Scappati con la cassa, FestivalBar, FocusUno e Upgrade. Giulio Golia ha inoltre recitato nei film: Mari del Sud, L’agenzia dei bugiardi e I Cesaroni. Ancora oggi Giulio Golia è uno dei protagonisti del programma Le Iene che da molti anni va in onda su Italia Uno.