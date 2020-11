Chi è Claudia Villafane? Conosciamo meglio l’ex moglie di Diego Armando Maradona

Claudia Villafane è stato il primo grande amore di Diego Armando Maradona, il Dio del calcio, che ci ha lasciato a soli sessant’anni. Conosciamo dunque meglio l’ex moglie di Diego.

Claudia Villafane, il primo amore

Claudia Villafane è nata a Buenos Aires il 22 gennaio del 1962. Due anni in meno di Diego, con cui è stata fidanzata dal 1984 e poi sposata dal 1989 al 2004, mettendo al mondo due figlie: Dalma Nerea e Giannina Dinorah.

Claudia e Diego si sposarono il 7 novembre 1989, nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Buenos Aires. Tra gli invitati, anche Fidel Castro. Nel 1998, Claudia chiede il divorzio, a causa dei ripetuti tradimenti di Diego.

Claudia, la carriera nello spettacolo

Nel 1999 Claudia entra nel mondo dello spettacolo recitando in una telenovela argentina Muñeca brava. Ma nel corso degli anni ha preferito restare dietro le quinte diventando una produttrice di spettacoli teatrali e televisivi.

Dopo l’ufficializzazione del divorzio nel 2004, ha lavorato anche con l’ex marito nel programma La Noche del 10 e nel 2008, ha preso parte al film documentario sulla vita di Diego girato d Emir Kusturica. Inoltre ha partecipato a un edizione di Celebrity Masterchef in Argentina.

Polemiche e altre donne

Non sono comunque finite le polemiche nel corso degli anni tra Claudia e Diego e che hanno finito per coinvolgere anche le loro due figlie. Nel 2015 Diego denunciò il fatto che Giannina non voleva fargli vedere il nipote e definì addirittura l’ex moglie una ladra ed avara, attaccata solo ai soldi.

Tra le altre donne di Diego, c’è stata la storia breve e appassionata con Heather Parisi nella seconda metà degli anni 80. Poi Cristina Sinagra, madre di Diego Armando Junior, che Maradona riconoscerà solo 20 anni dopo.

E ancora Veronica Ojeda, che Diego lascia quando è incinta giurandole che non riconoscerà mai il bambino che aspetta e chiedendo indietro la bellezza di 18 milioni di euro e la calciatrice Rocio Oliva, che denuncia in un video le sue violenze domestiche.