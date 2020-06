Chi è Cristiana Pedersoli? Conosciamo meglio la figlia di Bud Spencer Bud Spencer è un personaggio della televisione italiana molto conosciuto: ecco chi è sua figlia, Cristiana Pedersoli, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Bud Spencer è uno dei personaggi televisivi più apprezzati in Italia: i suoi film sono diventati cult per la nostra nazione, la sua immagine un icona. Insomma, ha una fama che lo precede. Ecco allora chi è sua figlia, Cristiana Pedersoli, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Cristiana Pedersoli: età, carriera e vita privata

Cristiana Pedersoli è la figlia del famosi Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, e di Maria Amato. Si tratta della seconda figlia del gigante buono della televisione italiana, è nata nell’anno 1962 a Roma ed ha, attualmente, 58 anni. La donna è cresciuta in una famiglia dove l’estro artistico era palpabile, considerando anche che suo nonno era Peppino Amato.

Insomma, dal nonno produttore di film amati in tutto il mondo, passando per il padre, che a quattro anni dalla sua morte è ancora venerato ed apprezzato ovunque per i suoi cult cinematografici, Cristiana Pedersoli lavora nel mondo dello spettacolo. In particolar modo, però, nel mondo delle arti figurative. Cristiana Pedersoli è un’affermata pittrice e scultrice. Il suo carattere molto versatile l’ha portata a diventare anche una stimata scrittrice di biografie, sopratutto quella di suo padre.

La donna è riuscita a portare sotto gli occhi di tutti quella che era la vera essenza di Bud Spencer: non si tratta solo di una celebrità, ma anche di un genitore affettuoso, premuroso e presente per i suoi figli. Infatti, come detto precedentemente, Cristiana Pedersoli è la seconda figlia dell’attore: prima di lei c’è Giuseppe Pedersoli, chiamato Peppotto, e, dopo di lei, Diamante Pedersoli, chiamata Di Di. Riuscita a trasformare la sua passione in lavoro: nel 2010 ha aperto una linea di salvadanai no regrets in terracotta, tutti fatti a mano.

Tra le altre cose, mentre avviava sempre di più la sua carriera, la donna è riuscita anche a farsi una famiglia: Cristiana Pedersoli è madre di due ragazzi di nome Sofia e Nicolò, ormai degli adulti. Inoltre, sappiamo anche di quanto lei veda il compagni di avventure del suo babbo, Terence Hill, come un vero e proprio parente. Sul suo profilo Instagram, si possono vedere moltissime foto della donna in compagnia del suo amato padre.