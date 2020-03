View this post on Instagram

Gli anziani non sono instagrammabili. A meno che non siano Iris Apfel. Purtroppo ho una notizia triste per l’instagram: non sono la figlia di Iris Apfel ma quella della Rosi. E la Rosi é una signora delle valli lombarde che é uscita dall’ennesima depressione quindi oggi la buona Pasqua ve la metto col suo faccione poco instagram. Che se ce l’ha fatta la Rosi, 78 anni e la licenza elementare come titolo di studio, un marito donnaiolo e una figlia ribelle, voi avete la strada spianata. Pure io eh. Devo confessare che a me la Pasqua interessa poco ma sono tifosa delle rinascite e quindi vi propongo la mia personale Fenice, che rinasce ogni volta dalle sue ceneri e comincia a sfornare torte di mele. Buona pasqua fagiane. Qualsiasi cosa voglia dire pasqua per voi. #estetistacinica #cinicomood #cinicostyle #fagianesimo