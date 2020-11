Nella sua vita privata, Diego Armando Maradona ha spesso dato molto di cui parlare. Si è sposato una volta sola e da queste nozze sono nate due figlie. Ecco allora chi è la primogenita, Dalma Maradona, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Dalma Maradona

Dalma Maradona è nata il 2 aprile del 1987 a Buenos Aires, in Argentina, ed ha, attualmente, 33 anni. Si tratta della primogenita nata dal matrimonio di Diego Armando Maradona e Claudia Villafañe. Si tratta della prima di due figlie nate dalla coppia. Sua sorella minore si chiama Gianinna Maradona, ma non è l’unica sorella che ha.

Di fatto, se si pensa in modo più generale alle relazioni del calciatore, si trova che la donna, in realtà, non è la sua primogenita. Infatti, il primo figlio dell’atleta è Diego Sinagra, nato dalla relazione extraconiugale con Cristiana Sinagra. Dopo le due sorelle, nel 1995, è nata da un’altra relazione extraconiugale Jana Maradona. Infine, per concludere, nel 2013 è nato il suo ultimo figlio, Diego Fernando Maradona Ojeda.

Relazione con il padre

La relazione della donna con il padre Diego Armando Maradona non è sempre stata delle migliori. Sappiamo che da quando ha riconosciuto i suoi due figli Diego Sinagra e Jana Maradona, con le sue due figlie il rapporto è come se si fosse incrinato.

Le liti principali in famiglia, che coinvolgono anche l’ex moglie, ricadono principalmente sull’eredità dell’uomo. In questo senso, infatti, vediamo che la primogenita del calciatore per molto tempo non ha voluto parlare con suo padre. Attualmente, però, sembra che le cose si siano sistemate, stando anche ai post condivisi sui social network.

Carriera e vita privata

Stando a quanto riscontrato, la donna è di professione un’attrice. Si tratta di fatto di una star molto conosciuta in Argentina, volto di diversi programmi e film. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, ci sono diverse informazioni rintracciabili anche sui social.

Vediamo innanzitutto che il 31 marzo del 2018 la donna si è sposata con Andres Caldarelli. Il 12 marzo del 2019, invece, la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita: Roma Caldarelli.