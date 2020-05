View this post on Instagram

Il 10 è la festa della Mamma, ed io sono giorni che penso a quello che sto provando proprio in questo periodo. Sento di molte mamme che stanno vivendo momenti di unione quasi irreale con i propri figli e figlie adolescenti, ma sono pochi. E da giorni mi ripeto che se mi avessero mai detto quanto sarei stata male in questa fase forse non avrei D adesso. Perché ci avrei pensato. A lungo. Ma anche se ci avessi pensato non avrei capito. E sarà che io e D abbiamo vissuto in simbiosi per anni, e sarà che io soffro di una sensibilità acuta e non ho paura di mostrare i miei sentimenti, fin troppo a detta di molti, probabilmente a ragione, e sarà che queste emozioni le proviamo tutte, chi più, chi meno, ma essere mamma di un teenager è faticoso. Emotivamente devastante. Perché loro crescono e piano piano si allontanano. E per me è come nel libro di Philip Pullman dove quando i ragazzini crescono gli staccano il Daemon, un dolore lacerante. Non voglio che mi capite male. D è un ragazzo meraviglioso, dotato di grande sensibilità e intelligenza emotiva, ma ciò non toglie che non vedere più quell'amore infinito e totale nei suoi occhi fa male. Mi ama tanto lo stesso, lo so. Lo so bene. Mi amerà per sempre, sono sua madre. Ma io non avrò più quel bambino che mi adorava, quella fontana di amore, quella risata che ti ricarica meglio di qualsiasi altra cosa. Lui sarà per sempre il mio più grande amore, ed è giusto così. Ma io sarò solo la mamma. Ed è giusto cosi. Il 10 farò gli auguri a tutte le mamme. Oggi farò pace con il fatto che anche se me lo avessero detto o spiegato prima, io lo avrei fatto lo stesso. Perché D era destinato a me e a Cristian. E noi a lui. ❤ Grazie @dapherzzz , anche per la foto. #storyofjane #usiamobenequestotempo