Chi è Daniel Maldini? Conosciamo meglio il figlio di Paolo Maldini Paolo Maldini è uno dei calciatori italiani più osannati di sempre, ma anche suo figlio, Daniel Maldini, sta dimostrando la sua bravura: ecco chi è il ragazzo

Paolo Maldini è un personaggio dello sport italiano che non ha di certo bisogno di presentazioni: fuori classe del Milan, ha fatto la storia del calcio nostrano, portando a casa una notevole fama. Non molto distante da lui, c’è anche suo figlio, Daniel Maldini: ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Daniel Maldini: età, carriera e vita privata

Daniel Maldini è figlio non solo del fuori classe Paolo Maldini, ma anche di Adriana Fossa, moglie del calciatore fin dal 1994. Non si tratta dell’unico figlio del calciatore: prima di lui c’è suo fratello Christian Maldini, nato nel 1996. Daniel Maldini è più piccolo del fratello di ben 5 anni: è nato l’11 ottobre del 2001 a Milano ed ha, attualmente, 18 anni. Nonostante la tenera età, però, ha già cacciato la stoffa da campione.

Infatti, come dice il proverbio, buon sangue non mente. Qui, di buon sangue, ce ne è davvero molto: non solo il padre è un ottimo calciatore, ma il ragazzo ha anche un nonno grande fuori classe del calcio, Cesare Maldini. Insomma, se non si fosse capito, Daniel Maldini, appena 18 enne, ha già intrapreso la strada da calciatore, proprio come suo fratello, suo padre e suo nonno prima di lui.

Il ragazzo ha iniziato la sua carriera all’interno delle giovanili del Milan, ma il suo debutto vero e proprio è avvenuto grazie alla sua partecipazione con la nazionale under 21. La parte bella, però, è avvenuta nel 2020, quando il ragazzo è stato fatto entrare in campo, nel suo ruolo da attaccante, nella partita contro il Verona con la prima squadra del Milan. Insomma, davvero la rappresentazione del gene del campione, che scorre all’interno delle vene dei facenti parte di questa famiglia.

Il ragazzo, come è quasi naturale pensare, è davvero molto attaccato alla sua famiglia. Sono molto uniti, grazie anche alla condivisione della loro passione in comune. Nonostante sia un millennial, non ama molto condividere la sua vita privata sui social: sul suo profilo Instagram troviamo prettamente foto mentre gioca, niente di più. Insomma, questo per far capire anche che non si sa se di fatto sia fidanzato o meno.