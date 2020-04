Chi è Daniele Scardina, il fidanzato di Diletta Leotta Sapete chi è il fidanzato di Diletta Leotta? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'amatissima conduttrice sportiva

Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più amate della Tv italiana. La presentatrice di DAZN oltre ad essere bella è anche molto intelligente. Su Instagram Diletta conta ben 6,2 milioni di followers. Ma quanto ne sappiamo della vita privata della Leotta? Sapete, ad esempio, chi è il suo attuale fidanzato? Scopriamolo insieme.

Diletta Leotta: età, carriera professionale e fidanzato

Diletta Leotta (età attuale 28 anni) è nata a Catania il 16 agosto del 1991. Si è diplomata al liceo scentifico, poi nel 2015 si è laureata Giurisprudenza. Diletta Leotta nel 2010 ha affiancato Salvo La Rosa nella conduzione del Festival della nuova canzone siciliana. Sempre nel 2010 ha ricoperto il ruolo di ‘Valletta’ nel programma Insieme. La doti professionali della Leotta non sono passate inosservate.

Nel 2012 inizia a lavorare per Sky Meteo 24 e conduce il programma Come giochi? su PokerItalia24. Nel 2014 diventa conduttrice di RDS Academy. Sky nel 2015 gli affida la conduzione di Sky Serie B (Sky Sport 1) per la stagione sportiva 2015-2016. Nell’estate del 2016 in coppia con Ilaria D’amico ha condotto la trasmissione per gli Europei di Calcio 2016. Diletta Leotta è stata inoltre al timone di Goal Deejay (2017-2018), Miss Italia (2018).

Da ottobre 2018 conduce Diletta Goal (DAZN 2018-2019) e dal 2019 Linea Diletta. A febbraio 2020, Diletta Leotta ha affiancato Amedeus alla conduzione della prima e della quinta serata del Festival di Sanremo. Da qualche tempo la Leotta ha ufficializzato la sua storia sentimentale con Daniele Scardina (pugile italiano).

Altre curiosità su Diletta Leotta

Altezza: 1,75

Segno zodiacale: Leone

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina è nato il 2 aprile 1992 a Rozzano. E’ un pugile italiano, nel 2019 ha vinto il Titolo Internazionale nella categoria ‘Pesi Supermedi’. Daniele Scardina è l’attuale fidanzato della conduttrice televisiva Diletta Leotta. Daniele e Diletta sono entrambi appassionati di sport. La Leotta sul suo profilo Instagram ha postato poche ore fa una foto che la ritrae in compagnia del suo fidanzato Daniele.