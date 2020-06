Chi è Davide Rossi? Conosciamo meglio il figlio di Vasco Rossi Vasco Rossi è uno dei cantanti più apprezzati e più gettonati in Italia, ma suo figlio, Davide Rossi, non è da meno: ecco chi è il ragazzo e cosa fa nella vita

Vasco Rossi è un cantante affermatissimo e molto apprezzato all’interno del panorama della musica italiana: i suoi concerti fanno sold out in continuazione e le sue date sono sempre affollatissime. Insomma, una fama che lo precede e che precede anche la sua famiglia. Ecco allora chi è suo figlio, Davide Rossi, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Davide Rossi: età, carriera e vita privata

Davide Rossi è il figlio del celeberrimo Vasco Rossi e di Stefania Trucillo. Il ragazzo è nato il 24 aprile 1986 ed ha attualmente 36 anni. Non è l’unico figlio del rocker italiano: ha due fratelli, uno di nome Lorenzo Rossi e l’altro di nome Luca Schmidt Rossi, avuto dal padre con la moglie Laura Schmidt, con la quale è sposato dal 2012.

Il ragazzo è un ottimo figlio d’arte: appassionato innanzitutto di cinema e televisione, ha anche una bella carriera avviata nel mondo della musica. In particolare, ha un discreto successo come DJ. In realtà, nel mondo della musica il ragazzo ha una splendida capacità come cantautore. Lo vediamo generatore del brano Parole di Cristallo, cantato dal cantante Valerio Scanu.

Inoltre, molto avviata è anche la sua carriera d’attore. Il giovane, infatti, ha recitato in diverse pellicole Made in Italy come: Scusa ma ti chiamo amore (2008) e Albakiara (2008), film ispirato alla omonima e celeberrima canzone del padre Albachiara. Inoltre, lo troviamo anche all’interno di alcune serie TV come Lo Zio d’America 2 e Provaci Ancora Prof 2. Si può parlare, dunque, di una carriera molto versatile e duttile. Tanto versatile che, nel 2018, il ragazzo ha anche preso parte a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, sappiamo che il ragazzo è stato fidanzato per diverso tempo con la sua compagna Alessia. Da questa unione, nel 2014, è nato il suo primo e, per il momento, unico figlio: Romeo Rossi. La coppia, però, si sarebbe divisa subito dopo l’arrivo del figlio. Ultimamente sono uscite sul web foto che ritraggono l’uomo affianco ad una nuova donna, che sembra essere proprio la sua recente fiamma: su Instagram ha pubblicato delle foto che li ritraggono in vacanza, ma il nome della ragazza è ignoto.