Chi è Debora Pelamatti? Conosciamo meglio la moglie di Max Pezzali Debora Pelamatti è la moglie del famoso ed apprezzato Max Pezzali, cantante italiano: ecco allora chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei

Max Pezzali, da anni immemori, ha fatto e fa la storia e sta tutt’ora facendo la storia della musica italiana. Apprezzatissimo dal nord al sud, la sua fama precede sia lui che la sua famiglia. Sotto l’occhio dei riflettori c’è anche sua moglie, Debora Pelamatti. Ecco chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Debora Pelamatti: carriera e vita privata

Debora Pelamatti è conosciuta dal grande pubblico per essere la moglie del noto cantante Max Pezzali, ma non è solo questo. La donna è nata a Niardo, un centro in provincia di Brescia. Ritrovatasi nel mondo del cantante, ora suo marito, la donna è diventata la matrigna dell’unico figlio di Max Pezzali, avuto dal suo precedente matrimonio: Hilo Pezzali.

Debora Pelamatti è laureata in Giurisprudenza e collabora con uno studio legale a Milano, ma vive a Pavia. La sua notorietà, che le ha garantito anche un cospicuo numero di followers su Instagram (quasi 70 mila), è dovuta principalmente alla collaborazione professionale, poi amicizia ed infine amore con il cantante italiano, con il quale è convolata a nozze in gran segreto il 28 aprile del 2019.

La stessa Debora Pelamatti, in un’intervista, ha così dichiarato: “Ho conosciuto Max a Pavia, per caso, un giorno in piazza della Vittoria. Ci ha presentati un’amica comune: piacere Debby, piacere Max. Ed è finita lì. Lui stava a Roma, io vivevo a Pavia. Ci si incrociava quando lui tornava a casa, ma eravamo amici, niente di più”. L’amicizia, però, si è presto tramutata in amore, come ormai è attestato.

A celebrare le nozze dei due ci ha pensato l’ormai ex sindaco della città natale del cantante, Pavia, Alessandro Cattaneo presso Villa Necchi, in provincia della città. Alla cerimonia erano presenti pochi ospiti, tra cui anche volti noti del mondo dello spettacolo, come Paola Iezzi e Claudio Cecchetto. Solo una settimana dopo le nozze, la notizia è stata ufficializzata. Sul profilo Instagram della donna, oltre alle foto del matrimonio e con il marito, possiamo comprendere come sia anche una grande appassionata di lettura e moda, nonché anche un’amante dei viaggi.