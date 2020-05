Chi è Edoardo Ercole? Conosciamo meglio il figlio di Serena Grandi Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi, volto noto della televisione italiana: ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona

Serena Grandi è un personaggio più che famoso all’interno del panorama dello spettacolo italiano: attrice di ampia fama e personaggio televisivo molto apprezzato. Non tutti però sanno chi è suo figlio, Edoardo Ercole. Ecco allora qualche notizia e informazione sul ragazzo, sulla sua vita e sulla sua sfera privata.

Chi è Edoardo Ercole: età, carriera e vita privata

Edoardo Ercole, come detto precedentemente, è il figlio di Serena Grandi, ma anche di Beppe Ercole, con il quale la donna è stata sposata dal 1987 al 1998. Edoardo Ercole è nato a dicembre del 1989 ed ha, attualmente, 30 anni. Figlio unico di una madre molto importante, il ragazzo ha vissuto un’infanzia serena, ad eccezione del periodo del divorzio dei genitori e della prematura morte del padre, avvenuta nel 2010.

Il ragazzo è sempre stato molto portato per lo studio e, data la sua determinazione, dopo il diploma, Edoardo Ercole si è laureato in Scienze della Comunicazione. Il ragazzo è molto determinato ed una brava persona. Si trova molto a suo agio in televisione, dove lo abbiamo visto diverse volte, anche in compagnia della madre, la quale nel 2019 ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio in questa sede, l’attrice ha parlato molto del figlio, che ovviamente era assente nella trasmissione. Anche se non ha preso parte al programma, Edoardo Ercole è stato invitato nello studio di Barbara D’Urso per discutere di alcuni eventi e, senza peli sulla lingua, ha raccontato dei fatti riguardo Gianmarco Onestini, uno dei concorrenti della trasmissione. Il tutto risaliva alla partecipazione di quest’ultimo e di un altro personaggio, Michael Terlizzi, alla trasmissione Temptation Island. Molte sono state le critiche a riguardo.

Per quanto riguarda la vita privata del ragazzo, di fatto non si sa granché. Ha sempre voluto mantenere una sua privacy, non rivelando troppi dettagli della sua vita privata. Da quello che si sa dai social, pare non avere una relazione, ma avere tante amicizie vere, anche e soprattutto nel mondo dello spettacolo.