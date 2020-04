Chi è Efe Bal, la trans più famosa d’Italia Chi è Efe Bal, la trans più famosa d'Italia? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla sua biografia

Avete mai sentito parlare di Efe Bal? Si tratta della trans più famosa del nostro paese: in Italia è davvero molto conosciuta, anche grazie a una pagina su Instagram che è costantemente aggiornata con foto davvero provocanti. Quanto sappiamo della sua biografia?

Efe Bal è di fatto la più famosa transessuale più famosa d’Italia. Ed è anche tra le più belle. È nata 39 anni fa a Instabul. E quando è nata era un ragazzo. Ma a 15 anni ha capito che lei non si sentiva assolutamente un ragazzo. Era attratta dagli uomini. E comincia a cercare di imitare i trans della capitale turco, iniziando a truccarsi e a vestirsi come loro per uscire la sera.

20 anni fa Efe Bal arriva in Italia, a Milano. Qui è molto conosciuta. Ed è anche molto ricca. Ha la cittadinanza italiana. Ed è di fatto la transessuale più famosa del nostro paese grazie alla sua presenza sui social e su internet, ma anche in televisione. Tutto merito delle sue partecipazioni come ospite al Chiambretti Night, dove ha trovato la massima popolarità.

Celebre la sua protesta per pagare le tasse. Lei non lo nasconde, per lavoro si prostituisce anche. Ma vorrebbe pagare le tasse. Altrimenti viene trattata da evasore fiscale e lei non ci sta. Perché da un lato non le permettono di pagare le imposte e dall’altro le chiedono dove prende tutti i suoi soldi. Perché “questo deve riguardare chi sceglie liberamente di prostituirsi mentre lo sfruttamento, la violenza per costringere alla prostituzione, non possono essere tollerati“.

La trans di origine turca, che si “prostituisce per scelta”, è vicina alle Lega di Salvini. L’anno scorso ha anche preso il diploma alla Scuola di Formazione Politica della Lega.

Ha scritto anche un’autobiografia, dal titolo Quel che i mariti non dicono. Un libro davvero molto popolare.