Chi è Elena Cat? Ecco cosa sappiamo sull’ex moglie di Sammy Hassan Sammy Hassan è da parecchio tempo al centro del gossip per il suo percorso a Uomini e Donne, ma chi è la sua ex moglie Elena Cat e cosa si sa della ragazza?

Sammy Hassan è ormai un volto noto sia del web che della televisione italiana: il suo percorso nel programma Uomini e Donne come cavaliere e corteggiatore di Giovanna Abate ha fatto discutere e parlare moltissime persone. Tra queste, vediamo anche Elena Cat, la sua ex moglie, che ha deciso di commentare il tutto. Ma che cosa si sa di fatto sulla donna?

Elena Cat è stata la moglie di Sammy Hassan per ben 4 anni, fino ad arrivare al divorzio avvenuto nel 2018. Da diversi giorni si è iniziato a parlare della donna a causa dell’intervento di Lidia Vella, ex gieffina, che ha avuto un flirt con Sammy Hassan, ma dal quale è riuscita particolarmente turbata. Infatti, come la donna racconta, pare che a suo parere Sammy Hassan non abbia di fatto superato il suo precedente matrimonio e non sia pronto ad intraprendere una nuova relazione.

A tal proposito, oltre che il diretto interessato, si è espressa anche la donna con il quale lui è stato sposato. Infatti, Elena Cat ha dichiarato, in delle interviste, diverse cose riguardo il ragazzo. Innanzitutto pare sia stata proprio lei a lasciare il ragazzo, che, a quanto afferma, ha fatto fatica ad accettare il tutto. Affianco a questo, la donna ha però subito voluto precisare come la relazione tra lei e il suo ormai ex marito non abbia di fatto più alcun futuro. I due hanno intrapreso strade completamente differenti, infatti.

Lei ha trovato nuovamente l’amore affianco di un nuovo compagno, mentre il ragazzo pare essere molto preso dalla sua frequentazione con Giovanna Abate.

A tal proposito, la donna ha voluto anche esprimere il suo parere riguardo al comportamento dell’ex marito nei confronti della tronista, dicendo: “Giovanna ha tutta la vita per capire che con gli str**** non si va da nessuna parte. Con questo non dico che Sammy lo sia, non lo è mai stato, però nel percorso con lei si è posto in una maniera particolare”.

I due, in qualsiasi caso, sono attualmente in ottimi rapporti. Questo sopratutto per la condivisione di un elemento molto importante nella vita di ogni persona: il figlio. Infatti, dal loro matrimonio è nato un bellissimo bambino, Christian, che è al centro delle attenzione di entrambi i ragazzi e che è amatissimo e coccolatissimo da tutti.