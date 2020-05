View this post on Instagram

I am so excited to be partnering with #VestiaireCollective and donating the 100% of the profit of my items to the Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus”. Ho messo a disposizione di @vestiaireco capi del mio guardaroba e l’intero ricavato andrà a finanziare ‘Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’, raccolta fondi di Regione Lombardia per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19. Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza. Vestiaire Collective sta realizzando un progetto a livello internazionale con finalità di charity finalizzata alla ricerca relativa al Coronavirus e al supporto della sanità. Ciascuna country coinvolgerà alcuni profili nazionali nell'attività di beneficienza che avrà grande visibilità sulle piattaforme Vestiaire Collective, che a livello internazionale vanta più di 9 milioni di utenti. #vestiairecollective #coronaviruscharity #EleonoraPratelli @ready2flyit