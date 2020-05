Chi è Elisa Barucchieri? Conosciamo meglio la sorella di Elena Sofia Ricci Elena Sofia Ricci è un nome parecchio noto, non solo adesso, ma da sempre: ecco chi è Elisa Barucchieri, la sorella dell'attrice, la sua carriera e vita privata

Elena Sofia Ricci è un nome che si sente ripetere spesso nel mondo dello spettacolo italiano, adesso più che mai, grazie alla sua nuova serie. Molti, però, non sapranno che ha anche una sorella. La donna in questione è Elisa Barucchieri. Ecco chi è la sorella della nota attrice, la sua carriera ed anche la sua vita privata.

Chi è Elisa Barucchieri: età, carriera e vita privata

Elisa Barucchieri è la sorella della nota attrice nostrana, Elena Sofia Ricci. La donna nasce il 13 settembre del 1967 ed ha attualmente 52 anni. La sua città natale, però, non fa parte della nostra nazione. Infatti, Elisa Barucchieri nasce a Denver, capitale del Colorado, negli Stati Uniti d’America. Sempre negli Stati Uniti, studia e si laurea in Antropologia Culturale.

Seguendo la sua natura libera e anticonformista, Elisa Barucchieri non riesce a stare ferma in un solo luogo, per trascorrere una vita sedentaria, ma preferisce viaggiare e scoprire il mondo. Così, dopo aver studiato danza e recitazione, confermando di avere lo stesso DNA di sua sorella, inizia a girare il nostro pianeta: si esibisce in Russia, Brasile e Kenya, fino ad atterrare in Puglia, della quale si innamora perdutamente.

Elisa Barucchieri, in particolare, si trasferisce a Giovinazzo, nella quale tutt’ora vive in compagnia dei suoi gatti. Proprio in Puglia, la donna decide di istituire la sua scuola di danza, la ResExtensa. Essendo fortemente innamorata di questa regione e della sua storia, la ballerina decide di mettere in scena la vita di San Nicola, santo protettore di Bari. Mise in scena il corteo a lui dedicato, tanto caro alla città e ai suoi abitanti: è stato un successo senza precedenti, amatissimo da tutti. Con questo progetto è stata confermata per tre anni di fila come direttrice del corteo in questione.

Elisa Barucchieri e Elena Sofia Ricci hanno lo stesso padre, ma madre diversa. L’attrice ha deciso di mantenere il cognome materno. Le due donne non sono cresciute insieme, ma l’inizio della loro relazione risale a circa 20 anni fa. La stima che, però, provano reciprocamente è immensa. Così, infatti, Elena Sofia Ricci parla di sua sorella: “Elisa è straordinaria, la vera artista di famiglia insieme con mio marito Stefano, compositore. Loro sono in grado di creare davvero qualcosa, io sono solo un’interprete”.

Ad accomunare le due donne è principalmente la loro passione per l’arte. Non è un caso, infatti, che le vediamo insieme al Teatro Valle di Roma, dove Elisa Barucchieri ha presentato il suo spettacolo Anima, mentre l’attrice, pochi anni prima, in quello stesso teatro, ha recitato ne Il Bugiardo, di Carlo Goldoni.