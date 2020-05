Chi è Emma Quartullo? Conosciamo meglio la figlia di Elena Sofia Ricci Emma Quartullo sta debuttando in questo periodo affianco alla madre Elena Sofia Ricci in televisione: ecco chi è la ragazza e la sua carriera

Emma Quartullo è un altro astro nascente del mondo dello spettacolo italiana. Si tratta della figlia della nota attrice Elena Sofia Ricci, che sta in questi giorno tornando sul piccolo schermo con un nuovo progetto, accompagnata proprio dalla figlia. Ecco chi è la figlia della protagonista di Che Dio ci aiuti, famiglia, età e carriera.

Chi è Emma Quartullo: età e carriera

Emma Quartullo è la figlia di Elena Sofia Ricci e del suo ormai ex compagno Pino Quartullo. La ragazza è nata nel 1996, ha quindi 24 anni. Chiunque la veda, nota immediatamente la somiglianza con la sua amatissima madre, sopratutto in questo periodo, dove si vedranno molto spesso insieme.

La ragazza è nata dall’amore tra la star di Che Dio ci aiuti e il suo ex compagno Pino Quartullo. Dopo la rottura di questo matrimonio, infatti, l’attrice ha sposato il suo attuale marito: Stefano Mainetti. Da questo matrimonio è nata la sorella della ragazza, Maria Mainetti. Emma Quartullo si è diplomata al Liceo Classico e dopo ha frequentato l’Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS).

Durante il suo corso di studi all’Università, la ragazza ha vissuto l’esperienza dell’Erasmus, presso l’Universidad Complutense de Madrid. Una volta tornata in Italia, ha subito rivelato di voler intraprendere la carriera d’attrice, proprio come la madre. Negli anni l’abbiamo vista in cortometraggi e anche in un piccolo ruolo nella serie TV Don Matteo 11.

Come spesso capita, la ragazza ha chiaramente spiegato alla madre che non vuole in alcun modo che lei l’aiuti in questa sua ascesa nell’ambito dello spettacolo. La sua grande passione per il cinema l’ha portata a lavorare dietro le quinte con Cristiano Ciliberti, regista. Inoltre, per quanto riguarda la sua carriera da attrice, la si potrà vedere nella serie TV Vivi e lascia vivere, al fianco della madre.

Qui interpreterà Laura nella sua versione giovanile. Questo personaggio, nella versione adulta, è interpretato dalla madre. Come ha confermato lo stesso regista, la ragazza ha sostenuto un provino regolare, dal quale hanno notato un grande talento, comune sia alla madre che alla nonna. Inoltre, è noto che la ragazza è davvero molto brava nel suonare il pianoforte, sua grande passione.