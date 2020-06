Chi è Enzo Zidane? Conosciamo meglio il figlio di Zinedine Zidane Zinedine Zidane è uno dei personaggi del calcio più apprezzati in Italia, ma il talento è di famiglia: ecco chi è suo figlio, Enzo Zidane, e altre informazioni

Zinedine Zidane è uno dei calciatori più conosciuti ed apprezzati nel panorama del calcio italiano: ex punto di forza della squadra bianconera, ha una grande e bella fama alle spalle. Ne sa qualcosa suo figlio, Enzo Zidane: ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Enzo Zidane: età, carriera e vita privata

Enzo Alan Zidane Fernandez è figlio non solo del famoso calciatore Zinedine Zidane, ma anche di Veronique Fernandez. Il ragazzo è nato il 24 marzo del 1995 in Francia, a Bordeaux, ed ha, attualmente, 25 anni e un fratello più piccolo, di 18 anni, di nome Theo Zidane. Una carriera bella avviata quella del ragazzo, il quale pare aver ripreso il talento con la palla proprio dal padre.

Alcuni arrivano ad affermare che abbia gli stessi piedini vellutati di Zinedine Zidane, altri che sia addirittura migliore del suo vecchio. Insomma, si capisce, in qualsiasi caso, che il ragazzo è davvero portato nel calcio. Il nome Enzo esce fuori dalla bella opinione che il padre aveva per Enzo Francescoli, attaccante uruguaiano. Nel 2006 il ragazzo, per onor materno, ha preso anche la cittadinanza spagnola.

Aiutato un po’ anche dal padre, Enzo Zidane ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid. Successivamente, il 16 novembre del 2014, ha esordito nel Real Madrid Castilla, squadra di seconda divisione di Madrid. Continua il suo percorso all’interno delle varie divisione di Madrid, nelle filiali nel Real, fino al 2017. In quell’anno passa dal Real Madrid all’Alavés.

Il suo tour per le squadre della Spagna continua per un po’: cambia diverse associazioni calcistiche, dal 2017 a questa parte. Attualmente, dal 31 gennaio del 2020, gioca nella squadra di Almerìa, sempre in Spagna. All’interno della sua carriera da professionista, vediamo anche diversi debutti nelle nazionali. Come detto in precedenza, il ragazzo ha sia la nazionalità francese che quella spagnola: ecco che nel 2009 è stato convocato nella nazionale under 15 spagnola, mentre nel 2014 nella nazionale under 19 francese.

Del calciatore è noto anche lo stipendio. Pari si aggiri all’incirca intorno al milione l’anno, al di sotto degli standard economici dei giocatori della sua età. Rimane di fatto il suo grande talento, che lo porterà sicuramente a migliorare anche la sua posizione economica. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che il ragazzo sia attualmente fidanzato con una bella giovane di nome Karen Goncalvesv, con la quale ha condiviso diverse foto sui social.