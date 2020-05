Chi è Ernestino Michielotto? Conosciamo meglio il marito di Carolyn Smith Ernestino Michielotto è il marito dell'affascinante e simpatica Carolyn Smith, ballerina statunitense: ecco chi è l'uomo e che cosa fa nella vita

Carolyn Smith è un’affascinante ed elegante ballerina statunitense che, venendo nel nostro Paese, è riuscita a trovare la fortuna nel mondo dello spettacolo italiano. Affianco a lei, ormai da anni, vediamo il marito: Ernestino Michielotto. Vediamo allora chi è l’uomo che è riuscito a rubarle il cuore e che cosa fa nella vita.

Chi è Ernestino Michielotto: carriera e vita privata

Ernestino Michielotto è noto al grande pubblico proprio per il suo matrimonio con Carolyn Smith, ma ovviamente è molto altro. Non si sa la sua data di nascita, come altri tanti fatti appartenenti alla sua vita privata. Si tratta di una persona molto riservata. Di Ernestino Michielotto, però, sappiamo sappiamo la professione: coreografo.

Proprio come la sua famosa ed affermata moglie, Ernestino Michielotto di professione è un coreografo di talento e non solo. Infatti, è anche un bravissimo ballerino. La sua fama non si rinchiude solo ai confini italiani, ma anche e soprattutto all’estero. Infatti, l’uomo gode di un bel successo fuori dalla nostra nazione.

Nel suo curriculum vitae, inoltre, possiamo aggiungere anche il fatto che è stato giudice di moltissime competizioni di ballo a livello internazionale, scelto proprio per la sua professione e cultura sull’argomento. Insomma, si tratti fondamentalmente di un professionista, più che degno della donna con cui vive. Con quest’ultima, il ballerino si è conosciuto nel lontano 1991. Quando i due si sono conosciuti, Carolyn Smith era appena uscita da una relazione che le aveva letteralmente spezzato il cuore.

Per i due, l’incontro a Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sono convolati a nozze nel 1997 e, insieme, hanno anche deciso di aprire diverse scuole di danza, oltre ad avere negli anni ballato insieme moltissime volte. L’unica cosa che manca nella loro relazione sono dei figli, che purtroppo non hanno potuto avere a causa di alcuni problemi di salute di lei, ma pare non essere un problema: i due si ritengono genitori del loro amato cagnolino.