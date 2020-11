Chi è Eugenia Costantini? Conosciamo meglio la figlia di Laura Morante

Eugenia Costantini è la figlia della nota e popolare attrice Laura Morante e del regista Daniele Costantini.

Eugenia ha deciso di ripercorrere le orme della madre. Ripercorriamo la sua carriera e conosciamola meglio.

Eugenia Costantini

Eugenia Costantini è nata a Roma, il 2 agosto del 1984. Si forma grazie a vari corsi di recitazione, mimo, danza, da piccola in Francia, dove fa le scuole.

A soli undici anni, debutta nella miniserie tv La rivière Espérance, per la regia di Josée Dayan, ma il suo vero esordio è da far risalire al 2003 dove recita nel film per la tv Una vita sottile di Gianfranco Albano.

Nel 2005 è nel cast di Manuale d’Amore di Giovanni Veronesi, prenderà parte anche al secondo capitolo due anni dopo. Nel mentre, Eugenia recita anche in Tickets nell’episodio diretto da Ermanno Olmi.

Boris

Nel 2008 la Costantini entra nel cast della serie cult Boris. Mentre l’anno dopo è al cinema con Feisbum – Il film, e in Le ombre rosse per la regia di Citto Maselli.

Nel 2010 prende parte a Diciotto anni dopo, per la regia di Edoardo Leo e a Questo mondo è per te, di Francesco Falaschi. Fa tanto teatro, e di qualità, ma torna al cinema per l’adattamento di Boris e per Una famiglia perfetta di Paolo Genovese.

In tv recita anche in Il caso Enzo Tortora, dove eravamo rimasti? Per la regia di Ricky Tognazzi.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Eugenia ha preso parte a diversi film e tutti di qualità: La montagna silenziosa, regia di Ernst Gossner, Maraviglioso Boccaccio, di Paolo e Vittorio Taviani, Assolo, diretto da sua madre, Laura Morante.

E ancora L’età d’oro, regia di Emanuela Piovano e Terapia di coppia per amanti, di Alessio Maria Federici. A teatro ha recitato recentemente in La dodicesima notte per la regia di Carlo Cecchi e in la Locandiera B&B, regia di Edoardo Erba.