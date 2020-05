Chi è Federico De Marinis? Conosciamo meglio il fratello di Achille Lauro Federico De Marinis è il fratello del molto più noto Achille Lauro: ecco chi è il ragazzo, la sua carriera ed anche la sua vita privata

Achille Lauro è stato uno dei nomi più sentiti all’inizio di questo anno, grazie alle sue perfomance a Sanremo 2020. Ecco perché molti, incuriosendosi sulla sua persona, si sono anche domandati chi sia suo fratello, Federico De Marinis. Ecco chi è il ragazzo, qual è la sua carriera ed anche qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Federico De Marinis: età, carriera e vita privata

Federico De Marinis è il fratello del noto e tanto sparlato Achille Lauro, uno dei rapper del momento. Nato l’1 Ottobre del 1985 a Roma, Federico De Marinis ha 34 anni. Il suo soprannome è Fet e, da quando era molto piccolo, ha sempre avuto una grande passione per la musica, tanto che è riuscito a farne un lavoro vero e proprio.

Infatti, proprio come il fratello, Federico De Marinis lavora nel mondo della musica, ma non come cantante, bensì come produttore discografico e come DJ. Bisogna tenere in considerazione che, per Federico De Marinis e suo fratello Achille Lauro, la strada per diventare ciò che sono adesso non è stata affatto facile, vista e considerata la loro adolescenza non proprio semplice. Infatti, come racconta lo stesso cantante, i loro genitori sono andati a vivere in un’altra città, lasciando i figli a Roma.

Federico De Amicis è di 5 anni più grande del fratello e, in questa occasione, è stato per lui un vero e proprio padre. Nonostante queste problematiche, il ragazzo è riuscito a farsi la sua strada. Con Valerio “Vale” Rossi, ha fondato il due NHB (Not Hard Beatz) ed anche l’etichetta Audio Elite.

Nonostante sia cresciuto a Roma, il ragazzo sembra attualmente vivere a Londra. In realtà, questo è quello che c’è scritto sui suoi social, ma non si sa se di preciso abita lì o se ha trascorso solo un breve periodo in Inghilterra. Per quanto riguarda la vita privata, sembra che di fatto non sia fidanzato, anche se la certezza non c’è mai. Sui social si vedono in particolare foto che lo ritraggono con la sua passione più grande: la musica.