Chi è Federico Vespa? Conosciamo meglio il figlio di Bruno Vespa Bruno Vespa è uno dei giornalisti più conosciuti in Italia e tra i più seguiti, ma anche suo figlio, Federico Vespa, non è da meno: ecco chi è il ragazzo

Bruno Vespa non ha certamente bisogno di presentazioni: il suo nome è un pilastro della televisione italiana, giornalista apprezzato e conosciuto da tutto il grande e piccolo pubblico. La sua fama, però, ricade anche sulla sua famiglia. Ecco allora chi è il figlio del giornalista, Federico Vespa, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Federico Vespa: età, carriera e vita privata

Federico Vespa è il figlio del famoso giornalista, Bruno Vespa, e di sua moglie Augusta Iannini. Si tratta del primo dei due figli del giornalista, nato il 25 febbraio del 1979 a Roma ed ha 41 anni. Ha un fratello minore di nome Alessandro Vespa. Il ragazzo, sempre presente nella vita all’interno del mondo dello spettacolo, ha intrapreso una strada molto simile a quella del padre.

Federico Vespa è laureato in Giurisprudenza, ma la sua carriera si è snodata verso un orizzonte completamente differente. In sostanza, nel 2005 il ragazzo ha deciso di lasciar perdere la strada da avvocato, per dedicarsi a quella da speaker radiofonico. Infatti, proprio in quell’anno ha mosso i suoi primi passi nel mondo della radiofonia. Da quel lontano 2005 il ragazzo ha fatto davvero molta strada e adesso possiamo ascoltarlo su Radio RTL 102.5.

Prima di approdare nel mondo della radiofonia, il ragazzo ha avuto anche esperienze come giornalista presso la Gazzetta dello Sport, ma anche per Il Messaggero e Gente. Inizialmente, per la famosa stazione radiofonica Federico Vespa aveva il ruolo di commentatore delle gare casalinghe della Roma in Serie A. Il ragazzo ha scritto anche un libro autobiografico, L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione, e, proprio in questa sede, Federico Vespa ha raccontato della sua depressione: si tratta di una dura lotta, contornata di farmaci e psicoterapie, che ha avuto inizio dai suoi 18 anni.

Come spesso accade tra i figli dei grandi del mondo dello spettacolo, Federico Vespa odia essere etichettato come il figlio di. Per questo, ci tiene molto affinché tutti sappiano che la sua strada non ha nulla a che fare con il padre. Se abbia o meno una fidanzata, è oscuro ai più. Una cosa è certa: al primo posto mette sempre la mamma. Un unico dubbio permane sulla figura di Federica Gentili, sua collega nella trasmissione radiofonica Protagonisti, con la quale appare in post che potrebbero far intendere qualcosa di diverso dalla solita amicizia.