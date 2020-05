Chi è Fey Di Patrizi? Conosciamo meglio la sorella di Elodie Di Patrizi Fey Di Patrizi è la sorella della popolare cantante Elodie Di Patrizi: ecco chi è la ragazza, cosa fa per vivere ed anche qualche informazione sulla sua vita privata

Elodie Di Patrizi è una delle cantanti più apprezzate e conosciuti del momento, dopo la sua partecipazione al programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Come spesso accade, le luci della scena cadono anche su chi fa parte della famiglia della stella, così ecco chi è Fey Di Patrizi, la sorella della cantante, che cosa fa per vivere ed anche qualche informazione sulla sua vita privata.

Chi è Fey Di Patrizi: età, carriera e vita privata

Fey Di Patrizi, oltre ad essere la sorella minore di Elodie Di Patrizi, è anche la figlia di Roberto Di Patrizi, artista di strada, e Claudia Marthe. La ragazza è nata nel 1993 ed ha attualmente 27 anni. Le due sorelle sono molto affezionate, visto e considerato l’infanzia e l’adolescenza complicata che hanno vissuto a Quartaccio, un quartiere di Roma.

Contrariamente a sua sorella maggiore, Fey Di Patrizi ha deciso di non seguire la strada della notorietà, ma di trovare quello che molti chiamano un lavoro comune, lontano dai riflettori. Di fatto, Fay Di Patrizi è un’ex calciatrice, ma attualmente lavora presso un locale a Roma. Insieme, le due sorelle ne hanno affrontate moltissime: a partire dalla turbolenta separazione dei genitori, fino ad arrivare a problemi economici. Fey Di Patrizi è una persona molto determinata.

In passato ha sempre seguito le sue passioni, arrivando anche a giocare nella squadra della Lazio, superando, anche da sola, notevoli difficoltà. Vive da sola e ha una gattina di nome Tequila, alla quale è davvero molto legata. Fey Di Patrizi ha raccontato in un’intervista come il successo di sua sorella abbia tranquillizzato la sua intera famiglia. Ha, infatti, dichiarato che il momento in cui ha visto la sorella cantare sul palco è stato strano, ma allo stesso tempo emozionante e felice.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della ragazza, si sa che da un po’ di tempo intrattiene una relazione con Marta Gaeta, che di professione fa la pasticciera in un ristorante fusion nella capitale.