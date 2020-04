Chi è Flavio Cattaneo? Il marito di Sabrina Ferilli Sapete chi è il marito di Sabrina Ferilli? Scopriamo alcuni dettagli sulla carriera professionale e sulla vita privata dell'amatissima attrice italiana

Sabrina Ferilli è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Nel corso della sua carriera professionale la Ferilli ha recitato in tantissimi film di successo. Ha iniziato la sua lunga carriera televisiva alla fine degli anni novanta, grazie alla sua professionalità ha vinto numerosi riconoscimenti.

Ma quanto ne sappiamo riguardo la vita privata della bellissima attrice romana? Sapete, ad esempio, con chi è sposata la bellissima Sabrina Ferilli? Scopriamolo insieme.

Sabrina Ferilli: età, marito e carriera professionale

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964. La Ferilli ha trascorso la sua infanzia a Fiano Romano poi si è trasferita a Roma. La Ferilli ha iniziato a lavorare come attrice alla fine degli anni novanta, la sua bellezza e la sua professionalità non è passata inosservata ai grandi del cinema. Nel corso della sua lunga carriera di attrice Sabrina ha recitato in tantissimi film, come ad esempio: La Bella Vita, Le giraffe, Natale a New York, Tutta la vita davanti, Rimini Rimini, americano rosso ecc.

Ha lavorato molto anche in televisione, negli ultimi anni l’abbiamo vista protagonista in diverse fiction: Biaciamo le mani- Palermo New York, Rimbocchiamoci le maniche, L’amore strappato ecc. Nel 2013 è stata una delle protagoniste del film ‘La Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino, film che nel 2014 ha vinto il Premio Oscar come miglior film straniero. La Ferilli dal 2019 è inoltre una ‘giurata’ del talent show Tu si que Vales.

Sabrina Ferilli, dal 2011, è sposata con il manager Flavio Cattaneo.

Chi è il marito di Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo è nato nel 1963 a Rho. Di professione fa l’imprenditore. Si è laureato al Politecnico di Milano in Architettura. Flavio Cattaneo è il marito della famosissima attrice italiana Sabrina Ferilli. I due si sono sposati nel 2011. Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo formano una coppia perfetta.