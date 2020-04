Chi è Flora Canto? La fidanzata di Enrico Brignano Sapete chi è la compagna di Enrico Brignano? Scopriamo alcuni dettagli sulla carriera professionale e sulla vita privata dell'amatissimo comico italiano

Enrico Brignano è uno dei comici più amati dal pubblico italiano. Nel corso della sua carriera professionale, Brignano ha preso parte a tanti programmi televisivi ed ha recitato in numerosi film di successo.

Ma quanto ne sappiamo della vita privata di Brignano? Sapete, ad esempio, chi è la fidanzata del comico romano? Scopriamolo insieme

Enrico Brignano: età, carriera professionale e fidanzata

Enrico Brignano è nato a Roma il 18 maggio del 1966. Si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver preso parte come comico e barzellettiere al programma La sai l’ultima? (1993). Nel 1992 ha preso parte come ‘ospite’ alla trasmissione Scherzi a Parte, allora condotta dal simpaticissimo Teo Teocoli e dal grande Gene Gnocchi. Ha recitato in un Medico in Famiglia dal 1998 al 2000.

Nel 2001, Brignano è stato protagonista dello spettacolo teatrale ‘Io per voi un libro aperto’. Nel corso della sua carriera Enrico ha preso parte a tanti programmi Tv, come ad esempio: Zelig, Pyramid, Le Iene, Il Meglio d’Italia, Italia’s Got Talent (ospite puntata finale), Amici di Maria De Filippi (ospite) ecc. Negli ultimi anni Enrico Brignano ha recitato in tantissimi film di successo: Tutte lo vogliono (2015), Poveri ma ricchi (2016), Poveri ma ricchissimi (2017), Tutta un’altra vita (2019).

Enrico Brignano dal 2014 è fidanzato con la bellissima Flora Canto.

Altre curiosità su Enrico Brignano

Età: 53 anni

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,76 cm

Conosciamo meglio Flora Canto, la bellissima compagna di Enrico Brignano

Flora Canto (età attuale 36 anni) è nata a Roma il 12 febbraio del 1983 (segno zodiacale Acquario). Nella Capitale si è diplomata al Liceo Linguistico. È un’attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Flora Canto dal 2014 è fidanzata con Enrico Brignano: dalla loro splendida storia d’amore è venuta alla luce Martina. La bellissima Flora Canto su Instagram conta ben 298 mila followers.