Chi è Francesca Valiani? Conosciamo meglio la moglie di Jovanotti

Francesca Valiani e Lorenzo Cherubini, una storia d’amore che è iniziata nei primi anni novanta e che continua tutt’ora a gonfie vele e che ha portato alla nascita di Teresa. Conosciamo meglio la donna che ha ispirato a Lorenzo le sue più belle canzoni d’amore.

Francesca Valiani, chi è?

Classe 69, Francesca Valiani nasce l’11 giugno a Cortona, la città della quale sono originari i genitori di Lorenzo, che invece è nato e cresciuto a Roma, visto che il padre lavorava in Vaticano.

Francesca, oltre ad essere la signora Cherubini e mamma di Teresa, è una bravissima fotografa, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram. Nel 2012 è uscito per Skira il suo libro fotografico Tutti i giorni, che lo stesso Lorenzo presenta con queste parole nella prefazione:

“È un libro poetico e intenso, un breve viaggio lungo le strade e gli incroci della vita di tutti i giorni, a raccontare quelle cose che spesso restano indietro, per distrazione, per troppa fretta, perché bisogna ripartire subito.”

Francesca e Lorenzo

Francesca e Lorenzo si conoscono da giovanissimi. “Avevo 14 anni, racconta Francesca in un’intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa – Lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona.

“Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”.

L’amore tra i due sboccia nel 1994, Teresa, la loro unica figlia, nasce quattro anni dopo. Nella loro storia d’amore anche un tradimento da parte di Francesca, che Lorenzo perdonò e come ha più volte ribadito nel corso degli anni, ha finito per rafforzare il loro amore. La coppia si è poi sposata nel 2008.

Fieri di Teresa

Di questi giorni, è la bellissima notizia che Teresa, ha vinto la sua battaglia contro un linfoma di Hodgkin, che gli era stato diagnosticato a luglio dello scorso anno.

La giovane donna è uscita alla scoperto sui social ringraziando i medici, la famiglia e chi l’ha aiutata in questi mesi terribili, concludendo il suo toccante post con queste parole:

“Non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”. Non sono mancati ovviamente le parole di felicità di papà Lorenzo e mamma Francesca.