Chi è Francesco Fedato? Conosciamo meglio il fidanzato di Sara Affi Fella Francesco Fedato è il nuovo fidanzato di Sara Affi Fella, personaggio pubblico molto noto: vediamo allora chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Sara Affi Fella è una ragazza molto nota al pubblico: si tratta di un’ex tronista di Uomini e Donne, nonché di un’attuale influencer. La ragazza ha fatto molto parlare di sé durante il percorso televisivo e della sua vita sentimentale. Ecco perché ci si sofferma su chi è il fidanzato, Francesco Fedato. Conosciamo meglio il ragazzo, la sua carriera ed altre informazioni sulla sua vita privata.

Chi è Francesco Fedato: età, carriera e vita privata

Francesco Fedato è noto come il fidanzato di Sara Affi Fella, ma in realtà la sua fama non finisce qui. Il ragazzo è nato il 15 ottobre del 1992 a Milano ed ha, attualmente, 27 anni. La sua professione lo rende famoso a prescindere dalla sua fidanzata: si tratta, infatti, di un calciatore di Serie A.

Attualmente, Federico Fedato si trova a giocare nell’ A.C. Gozzano. La sua carriera, però, ha avuto origine in età giovanile. Nelle sue prime esperienze, lo vediamo a giocare nella giovanile del Venezia. Appena raggiunta la maggiore età, si sposta e va a giocare nel Parma. Nel 2011 e nel 2012 migra nella Lucchese, nella quale fa decisamente a differenza per la squadra, segnando 11 gol in 27 partite e facendola progredire in serie D. Successivamente, lo vediamo passare nel Bari, nel Catania, per poi attraccare, infine, nella Sampdoria, dove tocca la Serie A.

Successivamente, nel luglio nel 2016, lo acquista il Foggia, che lo cede successivamente al Piacenza e, infine al Trapani. Infine, dal giugno del 2019, il ragazzo è arrivato a giocare nella squadra A.C. Gozzano, nella quale attualmente si trova nel ruolo di attaccante. Una carriera bella e promettente quella di Francesco Fedato, il quale ha incrociato sulla sua strada la presenza di Sara Affi Fella.

Della vita privata del ragazzo non si è mai saputo granché, fino all’estate del 2018. Infatti, proprio in quel periodo,è stato ritratto al fianco di una bellissima bionda: Veronica Tasca. Successivamente, sono iniziate a trapelare le notizie riguardo il suo fidanzamento con Sara Affi Fella, la bella riccia di Uomini e Donne. La loro relazione sembra attualmente molto consolidata, ma non è tutto: da poco tempo a questa parte, la ragazza ha annunciato che lei e Francesco Fedato aspettano un bambino.