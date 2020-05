View this post on Instagram

…"Portami a ballare Portami a ballare Uno di quei balli antichi Che nessuno sa fare più Sciogli i tuoi capelli Lasciali volare Lasciali girare forte Intorno a noi Lasciati guardare Lasciati guardare Sei così bella che Non riesco più a parlare Di fronte a quei tuoi occhi Così dolci e così severi Perfino il tempo si è fermato Ad aspettare Parlami di te Di quello che facevi Se era proprio questa La vita che volevi Di come ti vestivi Di come ti pettinavi e Se avevo un posto già In fondo ai tuoi pensieri Dai mamma dai Questa sera lasciamo qua I tuoi problemi e quei discorsi Sulle rughe e sull'età Dai mamma dai Questa sera fuggiamo via è tanto che non stiamo insieme Non è certo colpa tua Ma io ti sento sempre accanto Anche quando non ci sono Io ti porto ancora dentro Anche adesso che sono un uomo E vorrei, vorrei Saperti più felice Sì vorrei, vorrei Dirti molte più cose Ma sai, mamma sai Questa vita mi fa tremare E sono sempre i sentimenti I primi a dover pagare Ciao mamma, ciao Domani vado via Ma se ti senti troppo sola Allora ti porto via E vorrei, vorrei Saperti più felice Sì vorrei, vorrei Dirti molte più cose Portami a ballare Portami a ballare Uno di quei balli antichi Che nessuno sa fare Nessuno sa fare più"… #festadellamamma