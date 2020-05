Chi è Gabriele Costanzo? Conosciamo meglio il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi Vi siete mai chiesti chi è Gabriele Costanzo? Si tratta del figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: ecco chi è, la sua carriera e vita privata

Un cognome importante e molto conosciuto, quello di Gabriele Costanzo. Il ragazzo, infatti, è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la regina ed il re della Mediaset. Si tratta, però, del figlio adottivo della coppia: infatti, il ragazzo è stato preso in affidamento e poi successivamente adottato in modo ufficiale dalla coppia. Ecco chi è il ragazzo, qualcosa sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Gabriele Costanzo: età, carriera e vita privata

Gabriele Costanzo, come detto in precedenza, è il figlio del re e della regina di Mediaset, ma si tratta di un figlio adottivo. La coppia, infatti, dopo essersi sposata nel lontano 1995, dopo ben 7 anni di matrimonio ha deciso di allargare la famiglia. Per questo motivo, nel 2002 hanno preso in affidamento Gabriele, che all’epoca aveva soli 10 anni. Dopo due anni l’adozione è diventata ufficiale.

Del ragazzo si sa che è nato a Roma nel 1992 e ha passato i primi dieci anni della sua vita in orfanotrofio, fino al momento dell’adozione. Fin da bambino, la coppia ha sempre cercato di tenerlo lontano dai riflettori che li circondano da sempre. Il ragazzo si è diplomato nel 2009 e, stando a quanto ha dichiarato la madre, non è mai stato particolarmente brillante a scuola.

A quanto sempre ha dichiarato la madre, pare che il passatempo preferito del ragazzo fosse passare il tempo con le ragazze. Insomma, alla fine dei conti, però, la madre ha dovuto ammettere anche che suo figlio è un ragazzo generoso e leale, bene educato. Per quanto riguarda la sua carriera, Gabriele Costanzo lavora per la Fascino, l’azienda di famiglia.

Lavora nella realizzazione dei programmi televisivi, dietro le quinte con la produzione. I programmi, principalmente, sono quelli che vedono protagonisti i suoi genitori: C’è Posta per Te, Maurizio Costanzo Show oppure Uomini e Donne. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il ragazzo si è occupato di moltissimi ruoli all’interno della trasmissione, anche dei casting.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriele è fidanzano con Francesca Quattrini, una ragazza di 22 anni che studia alle IED (Istituto Europeo di Design) di Roma. Prima di questa relazione, Gabriele Costanzo è stato fidanzato per diverso tempo con un’altra ragazza di Roma: Giorgia Milanini.