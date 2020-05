Chi è George Merk? Conosciamo meglio il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno Rita Pavone e Teddy Reno hanno, come secondogenito, George Merk: ecco chi è, cosa fa nella vita e qualche informazione sulla sua sfera privata

Rita Pavone e Teddy Reno sono stati una delle coppie più criticate e commentate di tutti i tempi. I due hanno dato insieme alla luce due figli. Tra questi vediamo il loro figlio secondogenito: George Merk. Ecco allora chi è l’uomo, cosa fa nella vita e anche qualche informazione sulla sua vita privata.

Chi è George Merk: carriera e vita privata

George Merk, all’anagrafe Giorgio Merk Ricordi, è il secondo figlio della famosa coppia formata da Rita Pavone e Teddy Reno, il primo è Alessandro Merk Ricordi. È nato in Svizzera, dove i suoi genitori si sono trasferiti dopo essersi sposati. Della sua data di nascita non si sa nulla, visto e considerato che non ha voluto in alcun modo condividerla sui social, con i quali ha un bel rapporto conflittuale.

Per quanto riguarda la sua carriera, George Merk condivide con la madre, con la quale ha un bellissimo rapporto, ed anche con il padre la passione per la musica. Di questa sua passione, esattamente come i genitori, ne ha fatto un grande lavoro. Infatti, continuando a vivere in Svizzera, è riuscito ad affermarsi come cantante e musicista sia a livello nazionale che internazionale: nella sua carriera, infatti, si vedono anche esibizioni su moltissimi ed importanti palcoscenici internazionali.

La Svizzera, nonostante le sue origini italiane, rimane fondamentalmente la sua vera casa. Infatti, tutt’ora l’uomo vive in Svizzera, a Zurigo. Sempre nella nazione a nord dell’Italia, è rimasto a vivere anche suo fratello Alessandro Merk Ricordi, il quale, di professione, fa il giornalista e, per la precisione, vive a Ginevra. I due, inoltre, passano moltissimo tempo insieme, nonostante George Merk sia di fatto molto impegnato a girare il mondo per lavoro.

Il suo successo, come dichiarato dalla stessa madre, è riuscito ad arrivare anche fuori dalla Svizzera, in particolar modo in Inghilterra, dove è riuscito a scalare le classifiche con un repertorio totalmente in inglese che, inoltre, ha dei palesi richiami al rock anni ’60 e ’70. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non si sa di fatto se abbia o no una compagna, dato che su internet non girano molto notizie su di lui e neppure molte sue foto. Infatti, l’uomo ha un account Instagram, ma è privato e tutto quello che gira sul web è condiviso da amici.