Oggi compie gli anni la donna più importante della mia vita, non potrei essere più orgoglioso di qualcos’altro se non per il fatto di avere te come Madre, e la ragione per cui io posso permettermi di raggiungere i miei obbiettivi, è solamente grazie al mazzo che tu ogni giorno ti fai appena ti alzi, HBD MY QUEEN ❤️🎂 #mother