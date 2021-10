Chi è Giorgio Avola, il presunto fidanzato di Bebe Vio?

Bebe Vio è indubbiamente uno dei personaggi più amati. La forza, il talento e la simpatia che la ragazza emana hanno conquistato il cuore di moltissime persone. In questi giorni si sta molto parlando del presunto amore della campionessa. Il suo nome è Giorgio Avola e, proprio come Bebe Vio, è uno schermitore in carriera.

Classe 1989, Giorgio Avola è il fidanzato della campionessa Bebe Vio, o almeno così suppongono i giornali di cronaca rosa. Proprio come Bebe anche Giorgio è uno schermitore in carriera e negli anni il ragazzo è riuscito a conquistare moltissime medaglie. La prima, quella di bronzo mondiale, Giorgio l’ha conquistata a soli 22 anni.

Il ragazzo è riuscito a portarsi a casa un oro negli europei di Sheffield e uno durante le Olimpiadi di Londra, nel 2012. In quell’anno, infatti, Giorgio Avola è riuscito a salire sul podio in occasione della competizione a squadre di fioretto. Ma i successi ottenuti dallo schermitore non finiscono qui.

Il ragazzo, infatti, ha conquistato anche quattro ori mondiali. Una carriera davvero ricca di soddisfazioni che fa di Giorgio un vero e proprio orgoglio per il nostro Paese. Ma di Giorgio si parla non solo per i suoi grandi successi, ma anche per essere il presunto fidanzato di Bebe Vio.

Giorgio Avola, dalla carriera alla vita privata: tutto quello che c’è da sapere sul fidanzato di Bebe Vio

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata sembrano non esserci molte informazioni a riguardo. Pare infatti che il noto schermitore voglia vivere il suo privato nel massimo della riservatezza. Nonostante ciò, però, il settimanale ‘Oggi’ ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono il giovane insieme alla campionessa Bebe Vio.

Dopo la pubblicazione del gossip, i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia in questione. Sembra dunque che sia Giorgio Avola sia Bebe Vio vogliano proteggere al massimo la loro vita privata.