Chi è Giulia Begnotti? Conosciamo meglio la compagna di Diego Abatantuono Giulia Begnotti è la compagna di Diego Abatantuono e, a differenza dell'uomo, non ama essere sotto i riflettori: ecco chi è, la sua carriera e vita privata

Diego Abatantuono è un personaggio pubblico molto affermato e seguito in Italia. Certo è che non si può pretendere altrettanta limpidezza mediatica anche al resto della sua famiglia. Infatti, vediamo come Giulia Begnotti, la sua compagna, sia tutt’altro che a suo agio sotto i riflettori. Ecco chi è la donna, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giulia Begnotti: biografia e vita

Giulia Begnotti è la storia compagna di Diego Abatantuono, uno degli attori più conosciuti ed apprezzati di tutta Italia. Che la donna sia un mistero vero e proprio si vede proprio dall’inizio: non si sa nulla della sua data di nascita, né suo social né altrove. Di lei si sa solo che è di origine romana e che ha vissuto in diverse parti d’Italia negli anni.

Infatti, sappiamo che si è spostata a Lucca, Bologna e, alla fine, è approdata a Milano, dove attualmente vive con il compagno. Continua il mistero: non si sa nemmeno quale sia la sua professione, poiché nei suoi profili social non compre nulla a riguardo. Continuando sempre sulla stessa linea d’onda, la donna no ha mai rilasciato interviste di alcun genere e neppure Diego Abatantuono si è mai sbottonato più di tanto nei confronti della compagna.

Non si sa come i due si siano conosciuti, ma sappiamo che da molti anni a questa parte tra i due va a gonfie vele. Giulia Begnotti è la seconda relazione dell’attore, dopo la fine del matrimonio con Rita Rabassini, dalla quale ha avuto la sua primogenita Marta. I due non si sono mai sposati e l’attore, a riguardo, ha dichiarato che una sola esperienza di matrimonio gli è bastata.

Nonostante questo la loro relazione è solidissima e molto stabile. Proprio da questa relazione, infatti, sono nati due ragazzi: Matteo e Marco, rispettivamente nel 1995 e nel 1997. Ora vivono tutti a Milano. Inoltre, la donna è diventata nel 2016 anche nonna acquisita, poiché la prima figlia del compagno, Marta, ha avuto un figlio.

Proprio come Diego Abatantuono, Giulia Begnotti è una grandissima amante degli animali e della natura: ha dei bellissimi cani che sono parte integrante della famiglia e soggetti principali del suo profilo Instagram. Ama moltissimo i fiori e i suoi preferiti sono le rose. Inoltre, si può dedurre che abbia un rapporto davvero splendido con i suoi genitori.