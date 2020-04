Chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele Sapete chi è il marito di Eleonora Daniele? Scopriamo alcuni dettagli sulla vita privata dell'amatissima conduttrice televisiva e giornalista italiana

Eleonora Daniele è una nota giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dal 2017 è al timone della trasmissione ‘Storie Italiane’ in onda su Rai Uno. La Daniele ha iniziato la sua carriera televisiva agli inizi degli anni duemila e da allora non si è più fermata. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla carriera professionale e la vita privata dell’amatissima conduttrice.

Eleonora Daniele: età, carriera professionale e fidanzato

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto del 1976. Ha iniziato la sua carrriera televisiva nel 2001 come ‘figurante’ nel programma televisivo La sai l’ultima?. Nel 2001 ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello come concorrente. Nel 2003 ha condotto la trasmissione La Vetrina e L’Italia dei Porti, lo stesso anno è entrata a far parte del cast della soap opera Un Posto al Sole.

Eleonora Daniele negli anni a seguire ha condotto inoltre: Futura City (2004), Uno Mattina (2004-2001), Linea Verde (2011-2013) ecc. Di recente ha condotto Storie Vere, Estate in diretta, Music of Mercy, Il sabato italiano. Nel 2019 ha ricoperto il ruolo di ‘giurata’ a Miss Italia (2019). È attualmente alla conduzione del programma Storie Italiane che conduce dal 2017. La conduttrice televisiva Eleonora Daniele è sposata con Giulio Tassoni.

Altre curiosità su Eleonora Daniele

Segno Zodiacale: Leone

Altezza: 1,75 cm

Peso: 66 kg

Chi è Giulio Tassoni, il marito della conduttrice televisiva Eleonora Daniele

Giulio Tassoni di professione fa imprenditore. Tassoni è il marito dell’amatissima conduttrice televisiva e giornalista Eleonora Daniele. Giulio ed Eleonora si sono sposati il 14 settembre del 2019. Nel gennaio del 2020, durante un puntata della trasmissione Storie Italiane, Eleonora ha annunciato di essere in dolce attesa. La coppia ha scelto di chiamare la bimba Carlotta. Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele sono una coppia molto unita.